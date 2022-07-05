Benzin zammı son dakika: 6 Temmuz benzine zam var mı? Motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatları ne kadar? Güncel fiyat listesi

Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında 4 günde 3 indirim yapılmıştı. Benzin ve LPG'ye yapılan indirimin ardından, araç sahipleri tarafından akaryakıta zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 6 Temmuz'da benzine zam var mı? Motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.07.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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