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Haberler Galeri Benzin zammı son dakika: 6 Temmuz benzine zam var mı? Motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatları ne kadar? Güncel fiyat listesi

Benzin zammı son dakika: 6 Temmuz benzine zam var mı? Motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatları ne kadar? Güncel fiyat listesi

Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında 4 günde 3 indirim yapılmıştı. Benzin ve LPG'ye yapılan indirimin ardından, araç sahipleri tarafından akaryakıta zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 6 Temmuz'da benzine zam var mı? Motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 17:03
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Benzin zammı son dakika: 6 Temmuz benzine zam var mı? Motorin mazot, benzin ve LPG fiyatları ne kadar? Güncel fiyat listesi

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip edilliyor. Benzin, motorin ve LPG'ye zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Araç sahipleri tarafından merak edilen akaryakıt zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 6 Temmuz'da benzine zam var mı? Motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin zammı son dakika: 6 Temmuz benzine zam var mı? Motorin mazot, benzin ve LPG fiyatları ne kadar? Güncel fiyat listesi

MOTORİNE VE BENZİNE ZAM VAR MI?

6 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruş zam bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Benzin zammı son dakika: 6 Temmuz benzine zam var mı? Motorin mazot, benzin ve LPG fiyatları ne kadar? Güncel fiyat listesi

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 5 Temmuz tarihli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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Benzin zammı son dakika: 6 Temmuz benzine zam var mı? Motorin mazot, benzin ve LPG fiyatları ne kadar? Güncel fiyat listesi

5 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 25.19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 26.68 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.72 TL

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Benzin zammı son dakika: 6 Temmuz benzine zam var mı? Motorin mazot, benzin ve LPG fiyatları ne kadar? Güncel fiyat listesi

5 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 25.03 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 26.77 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.74 TL