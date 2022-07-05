SGK girişi olana para yardımı! En az 627 TL en fazla 1875 TL ödeniyor! e-Devlet’ten başvuru yapabilirsiniz...

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Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara düzenli olarak pek çok destek ödemesi bulunuyor. Bu ödemelerden bir tanesi de ölüm aylığı ödemesidir. Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan vatandaşın ölümü halinde durumunda eşi ve çocuklarının mağdur olmaması adına aylık bağlanıyor. Bu ödeme imkanından yararlanmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Şartlar yerine getirildiğinde vefat edenin eşine ve çocuklarına düzenli olarak ödeme yapılıyor. İşte, ölüm aylığı için başvuru şartları...