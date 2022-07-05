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SGK girişi olana para yardımı! En az 627 TL en fazla 1875 TL ödeniyor! e-Devlet'ten başvuru yapabilirsiniz...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara düzenli olarak pek çok destek ödemesi bulunuyor. Bu ödemelerden bir tanesi de ölüm aylığı ödemesidir. Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan vatandaşın ölümü halinde durumunda eşi ve çocuklarının mağdur olmaması adına aylık bağlanıyor. Bu ödeme imkanından yararlanmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Şartlar yerine getirildiğinde vefat edenin eşine ve çocuklarına düzenli olarak ödeme yapılıyor. İşte, ölüm aylığı için başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 22:16 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 22:16
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SGK girişi olana para yardımı! En az 627 TL en fazla 1875 TL ödeniyor! e-Devlet’ten başvuru yapabilirsiniz...

SGK girişi olanlara koşulları yerine getirmeleri halinde düzenli olaral ödeme yapılıyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapanlar yararlanıyor. Dul ve yetim aylığı olarak da bilinen ölüm aylığı için şartlar detaylı olarak kurumun resmi internet sitesinde bulunuyor. Ancak bu noktada bazı koşullar devreye giriyor. Bu şartlar uygun olduğunda vefat eden kişinin eşine ya da çocuklarına her ay maaş yatırılıyor. Ocak ayında maaşlara yapılan artış ile ölüm aylığı da artmış oldu. Peki, ölüm aylığı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

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SGK girişi olana para yardımı! En az 627 TL en fazla 1875 TL ödeniyor! e-Devlet’ten başvuru yapabilirsiniz...

EN AZ 627 TL ÖDENİYOR

Alt sınır aylığındaki 2500 TL sınırı dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacaklar. Örneğin yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1250 TL'den, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 1875 TL'den az olamayacak.

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SGK girişi olana para yardımı! En az 627 TL en fazla 1875 TL ödeniyor! e-Devlet’ten başvuru yapabilirsiniz...

Aynı şekilde, ölen sigortalıdan dolayı iki kız çocuğu yüzde 25'er hisse ile yetim aylığı alıyorsa, bunların ölüm aylığı da yeni düzenleme sonrası 625'şer liradan az olamayacak.

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SGK girişi olana para yardımı! En az 627 TL en fazla 1875 TL ödeniyor! e-Devlet’ten başvuru yapabilirsiniz...

Yukarıdaki örnekten gidersek, 2000 sonrası emekli olan SSK'lıdan dolayı dul eş yüzde 50 oranında, bir çocuğu da yüzde 25 oranında hisseye sahip diyelim. Ölen kişinin dosyasında emekli aylığı 1627 TL olduğu için aralık ayında eşi 813.5 TL, çocuğu da 407 TL ölüm aylığı alıyordu. Yeni düzenleme sonrası eşi 1250 TL, çocuğu da 627 TL ölüm aylığı alacak.

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SGK girişi olana para yardımı! En az 627 TL en fazla 1875 TL ödeniyor! e-Devlet’ten başvuru yapabilirsiniz...

MAAŞ BAĞLANMASI İÇİN...

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,