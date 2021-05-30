HaberlerGaleriMina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...
Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...
Mina Protocol coin listelendi mi? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Dünyanın en eski Bitcoin borsalarından biri olan Kraken, 28 Mayıs'ta altcoin projesi Mina Protocol (MINA) için para yatırma ve çekme işlemlerinin açık olduğunu duyurdu. 1 Haziran'da işlem görmesi beklenen coinle ilgili detaylar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kripto para yatırımlarını yakından takip eden uzmanların değerlendirmeleri yakından takip ediliyor. İşte, Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...
Giriş Tarihi: 30.05.2021 15:34Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 15:34