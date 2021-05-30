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Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...

Mina Protocol coin listelendi mi? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Dünyanın en eski Bitcoin borsalarından biri olan Kraken, 28 Mayıs'ta altcoin projesi Mina Protocol (MINA) için para yatırma ve çekme işlemlerinin açık olduğunu duyurdu. 1 Haziran'da işlem görmesi beklenen coinle ilgili detaylar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kripto para yatırımlarını yakından takip eden uzmanların değerlendirmeleri yakından takip ediliyor. İşte, Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...

Giriş Tarihi: 30.05.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 15:34
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Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...

Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kraken, 28 Mayıs'ta altcoin projesi Mina Protocol (MINA) için para yatırma ve çekme işlemlerinin açık olduğunu duyurdu. Kripto para yatırımcıları uzmanlar tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Borsanın açıklamasına göre, altcoin için ticaret 1 Haziran'da başlayacak. Borsa tarafından sunulacak ticaret çiftleri şunlardır: MINA/USD, MINA/EUR, MINA/BTC ve MINA/GBP. İşte, Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...

Dünyanın en eski Bitcoin borsalarından biri olan Kraken, 28 Mayıs'ta altcoin projesi Mina Protocol (MINA) için para yatırma ve çekme işlemlerinin açık olduğunu duyurdu. Borsanın açıklamasına göre, altcoin için ticaret 1 Haziran'da başlayacak. Borsa tarafından sunulacak ticaret çiftleri şunlardır: MINA/USD, MINA/EUR, MINA/BTC ve MINA/GBP.

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Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...

Borsa, "Coinlist satışına katıldıysanız, 1 Haziran'dan sonra olması gereken para çekme işlemlerini etkinleştirdiklerinde MINA'yı Kraken'e yatırabileceksiniz" dedi. Kraken ayrıca, MINA token ticaretinin şu anda ABD, Kanada, Japonya ve Avustralya'da bulunan kişi veya kuruluşlara sunulmadığını da kaydetti.

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Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...

MİNA PROTOCOL (MINA) NEDİR?

Altcoin projesi Mina Protocol (MINA), kısa ve öz bir Blockchain'e sahip ilk kripto para birimi protokolüdür. Bitcoin ve Ethereum gibi mevcut kripto para birimleri yüzlerce gigabayt veri depolar ve zaman geçtikçe Blockchain'leri yalnızca boyut olarak artacaktır. Ancak uzmanlara göre, Mina ile kullanım ne kadar büyürse büyüsün, Blockchain her zaman aynı boyutta kalır – yaklaşık 22 kb (birkaç tweet boyutu). Bu, katılımcıların ağı hızla senkronize edip doğrulayabileceği anlamına gelir.

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Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...

Bu durum, bir tür kısa ve öz kriptografik kanıt olan zk-SNARK'lar sayesinde mümkün olur. Bir Mina nodesi her yeni blok ürettiğinde, bloğun geçerli olduğunu doğrulayan bir SNARK proof da üretir.