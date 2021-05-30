Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...

MİNA PROTOCOL (MINA) NEDİR?

Altcoin projesi Mina Protocol (MINA), kısa ve öz bir Blockchain'e sahip ilk kripto para birimi protokolüdür. Bitcoin ve Ethereum gibi mevcut kripto para birimleri yüzlerce gigabayt veri depolar ve zaman geçtikçe Blockchain'leri yalnızca boyut olarak artacaktır. Ancak uzmanlara göre, Mina ile kullanım ne kadar büyürse büyüsün, Blockchain her zaman aynı boyutta kalır – yaklaşık 22 kb (birkaç tweet boyutu). Bu, katılımcıların ağı hızla senkronize edip doğrulayabileceği anlamına gelir.