Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu! Bakan Kurum: Ailesiyle yaşayan gençler konut projesine bireysel başvuru yapabilir

2 ARTI 1 EV 2 BİN 800, 3 ARTI 1 EV 3 BİN 187 LİRA



Bakan Kurum, "Milletimizi en çok sevindiren şey, yeni yuvalarımızın maliyet fiyatı üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirim oldu. 81 ilimizde, 609 ilçemizde yapacağımız sosyal konut projelerimizde vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle bu konuta sahip olacaklar. Toplam 850 bin lira fiyatla 3 artı 1 konutlarımızın ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle erişebilecekler. Daha önce 14 bin ve 16 bin olarak açıklanmıştı. Yapılan memur maaş artışları vesilesiyle de bu oranları artırdık. İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımıza başvuru kapımız açık" dedi.