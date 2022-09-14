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Haberler Galeri Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu! Bakan Kurum: Ailesiyle yaşayan gençler konut projesine bireysel başvuru yapabilir

Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu! Bakan Kurum: Ailesiyle yaşayan gençler konut projesine bireysel başvuru yapabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, Sosyal Konut Projesinin en merak edilen sorusuna net bir yanıt verdi. Ailesiyle yaşayan 18-30 yaş arası gençlerin, hane halkı gelirine dahil edilmeyip, bireysel olarak başvuru yapabileceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Aynı evdeki iki kardeş, gelirleri 18 bin liranın altındaysa bireysel başvuru yapabilir" diye konuştu. İşte Bakan Kurum tarafından yanıtlanan ve vatandaşların merak ettiği sorularla yanıtları...

Giriş Tarihi: 14.09.2022 21:43 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 21:50
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Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu! Bakan Kurum: Ailesiyle yaşayan gençler konut projesine bireysel başvuru yapabilir

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" diye nitelenen ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, e-Devlet'in yanı sıra proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri aracılığıyla da yapılabiliyor.

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Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu! Bakan Kurum: Ailesiyle yaşayan gençler konut projesine bireysel başvuru yapabilir

Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren evraklarıyla bankalara gelen vatandaşlar, projeye başvurularını gerçekleştirdi.

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Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu! Bakan Kurum: Ailesiyle yaşayan gençler konut projesine bireysel başvuru yapabilir

EMEKLİ VE GENÇLERE 50'ŞER BİN KONUT

81 ilde, 600 ilçede projelerin yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Ayırmış olduğumuz kontenjanlarla birlikte, pozitif ayrımcılık olarak ifade ettiğimiz kontenjan sıralamamız şöyle. Şehit ve gazi ailelerimiz için 12 bin 500 konut ayırıyoruz. Engelli kardeşlerimize yine aynı şekilde 12 bin 500 konut ayırıyoruz. Emeklilerimize ve gençlerimize de 50'şer bin konut kontenjanı bu proje kapsamında sunuyoruz" dedi.

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Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu! Bakan Kurum: Ailesiyle yaşayan gençler konut projesine bireysel başvuru yapabilir

2 ARTI 1 EV 2 BİN 800, 3 ARTI 1 EV 3 BİN 187 LİRA

Bakan Kurum, "Milletimizi en çok sevindiren şey, yeni yuvalarımızın maliyet fiyatı üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirim oldu. 81 ilimizde, 609 ilçemizde yapacağımız sosyal konut projelerimizde vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle bu konuta sahip olacaklar. Toplam 850 bin lira fiyatla 3 artı 1 konutlarımızın ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle erişebilecekler. Daha önce 14 bin ve 16 bin olarak açıklanmıştı. Yapılan memur maaş artışları vesilesiyle de bu oranları artırdık. İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımıza başvuru kapımız açık" dedi.

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Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu! Bakan Kurum: Ailesiyle yaşayan gençler konut projesine bireysel başvuru yapabilir

MİLYONLARIN MERAK ETTİĞİ SORU YANIT BULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, Sosyal Konut Projesinin en merak edilen sorusuna net bir yanıt verdi. Ailesiyle yaşayan 18-30 yaş arası gençlerin, hane halkı gelirine dahil edilmeyip, bireysel olarak başvuru yapabileceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Aynı evdeki iki kardeş, gelirleri 18 bin liranın altındaysa bireysel başvuru yapabilir" diye konuştu.