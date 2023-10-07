HaberlerGaleriEMEKLİ MEMURA MÜJDE! Tarih verildi! Yeni oranla maaşlar hesaplandı! 2024 Ocak'ta öğretmen, polis, hemşire maaşları...
EMEKLİ MEMURA MÜJDE! Tarih verildi! Yeni oranla maaşlar hesaplandı! 2024 Ocak'ta öğretmen, polis, hemşire maaşları...
Başkan Erdoğan'dan memurlara son dakika zam müjdesi! "En düşük memur maaş ne kadar olacak?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. 2023 Eylül ayı enflasyon verileri sonucunda, 3 aylık memur enflasyon farkı kesinleşti. Öğretmenlerden polislere, hemşirelerden diğer memur kesimlerine kadar birçok meslek grubunu ilgilendiren memur maaşı hesaplama tabloları da netleşti. İşte, meslek meslek yeni aylıklar...
Giriş Tarihi: 07.10.2023 13:46Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 13:46