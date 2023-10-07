EMEKLİ MEMURA MÜJDE! Tarih verildi! Yeni oranla maaşlar hesaplandı! 2024 Ocak’ta öğretmen, polis, hemşire maaşları...

2024 yılı için memur maaş zammı bekleyen memur ve memur emeklileri, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Memur maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 3 aylık enflasyon farkı emekliler için yüzde 25,11; memurlar için ise toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkı ise yüzde 35,73 oldu. İşte, meslek meslek memur maaş hesaplamaları...