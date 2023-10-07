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EMEKLİ MEMURA MÜJDE! Tarih verildi! Yeni oranla maaşlar hesaplandı! 2024 Ocak'ta öğretmen, polis, hemşire maaşları...

Başkan Erdoğan'dan memurlara son dakika zam müjdesi! "En düşük memur maaş ne kadar olacak?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. 2023 Eylül ayı enflasyon verileri sonucunda, 3 aylık memur enflasyon farkı kesinleşti. Öğretmenlerden polislere, hemşirelerden diğer memur kesimlerine kadar birçok meslek grubunu ilgilendiren memur maaşı hesaplama tabloları da netleşti. İşte, meslek meslek yeni aylıklar...

Giriş Tarihi: 07.10.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 13:46
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EMEKLİ MEMURA MÜJDE! Tarih verildi! Yeni oranla maaşlar hesaplandı! 2024 Ocak’ta öğretmen, polis, hemşire maaşları...

2024 yılı için memur maaş zammı bekleyen memur ve memur emeklileri, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Memur maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 3 aylık enflasyon farkı emekliler için yüzde 25,11; memurlar için ise toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkı ise yüzde 35,73 oldu. İşte, meslek meslek memur maaş hesaplamaları...

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EMEKLİ MEMURA MÜJDE! Tarih verildi! Yeni oranla maaşlar hesaplandı! 2024 Ocak’ta öğretmen, polis, hemşire maaşları...

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ MEMURA MÜJDE! Tarih verildi! Yeni oranla maaşlar hesaplandı! 2024 Ocak’ta öğretmen, polis, hemşire maaşları...

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti.

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EMEKLİ MEMURA MÜJDE! Tarih verildi! Yeni oranla maaşlar hesaplandı! 2024 Ocak’ta öğretmen, polis, hemşire maaşları...

Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu.

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EMEKLİ MEMURA MÜJDE! Tarih verildi! Yeni oranla maaşlar hesaplandı! 2024 Ocak’ta öğretmen, polis, hemşire maaşları...

*3 aylık enflasyon oranı yüzde 25,11,
*Refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11,
*3 aylık memur enflasyon farkı yüzde 18,
*Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,
*3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.