HaberlerGaleriEmeklinin Ocak yeni zammı gün yüzüne çıktı! SSK - Bağkur, 4A, 4B, 4C'li bayram edecek! %55 ek zam ile 7.500 TL + refah payı...
Emeklinin Ocak yeni zammı gün yüzüne çıktı! SSK - Bağkur, 4A, 4B, 4C'li bayram edecek! %55 ek zam ile 7.500 TL + refah payı...
Ocak 2024'te emekli maaşlarının artışı için çalışmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli memurların maaşlarına ilişkin yeni düzenlemelerin yıl sonuna doğru açıklanacağını belirtti. Gözler, en düşük emekli maaşı ve zam miktarına çevrildi. Emeklinin taban maaşlarında refah payı ve seyyanen artış gibi düzenlemelerinde masaya gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...