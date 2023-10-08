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Haberler Galeri Emeklinin Ocak yeni zammı gün yüzüne çıktı! SSK - Bağkur, 4A, 4B, 4C'li bayram edecek! %55 ek zam ile 7.500 TL + refah payı...

Emeklinin Ocak yeni zammı gün yüzüne çıktı! SSK - Bağkur, 4A, 4B, 4C'li bayram edecek! %55 ek zam ile 7.500 TL + refah payı...

Ocak 2024'te emekli maaşlarının artışı için çalışmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli memurların maaşlarına ilişkin yeni düzenlemelerin yıl sonuna doğru açıklanacağını belirtti. Gözler, en düşük emekli maaşı ve zam miktarına çevrildi. Emeklinin taban maaşlarında refah payı ve seyyanen artış gibi düzenlemelerinde masaya gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2023 11:37
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Emeklinin Ocak yeni zammı gün yüzüne çıktı! SSK - Bağkur, 4A, 4B, 4C’li bayram edecek! %55 ek zam ile 7.500 TL + refah payı...

Ocak ayında emekli maaşlarının artırılması için iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle düşük maaşlı emeklilerin beklentileri göz önünde bulunduruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "müjde" olarak duyurulan işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak için kabine toplantısının ardından hazırlıkların devam ettiğini açıkladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin Ocak yeni zammı gün yüzüne çıktı! SSK - Bağkur, 4A, 4B, 4C’li bayram edecek! %55 ek zam ile 7.500 TL + refah payı...

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURDU

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu yıl sonuna doğru, özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." dedi.

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Emeklinin Ocak yeni zammı gün yüzüne çıktı! SSK - Bağkur, 4A, 4B, 4C’li bayram edecek! %55 ek zam ile 7.500 TL + refah payı...

BİR AÇIKLAMA DA BAKAN IŞIKHAN'DAN KABİNE SONRASI PAYLAŞACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "müjde" olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

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Emeklinin Ocak yeni zammı gün yüzüne çıktı! SSK - Bağkur, 4A, 4B, 4C’li bayram edecek! %55 ek zam ile 7.500 TL + refah payı...

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Emeklinin Ocak yeni zammı gün yüzüne çıktı! SSK - Bağkur, 4A, 4B, 4C’li bayram edecek! %55 ek zam ile 7.500 TL + refah payı...

DÜŞÜK MAAŞLI EMEKLİYE EK ZAM: HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

Emekliler bir yandan Ocak zammını bir yandan da iyileştirmeyi bekliyor. Başkan Recep Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan iyileştirme çalışmalarının odağında ise düşük maaşlı emekliler bulunuyor.