Milyonların gözü ikinci torbada! Emekliler, işçiler, gençler, memurlar ve ev kadınları...
Meclis'in açılmasına sayılı günler kaldı. Meclis'in önüne gelecek ikinci torba yasa ile milyonları ilgilendiren konular yasalaşacak. Annelerin emekliliğinden, Bağ-Kur prim indirimine, ara zam çalışmasından evlilik kredisine kadar birçok konunun bu düzenlemede olması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 16.09.2023
10:15 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
10:15
Yaklaşan Ekim ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasal düzenlemelerin de çıkması bekleniyor. 1 Ekim'de açılacak TBMM'ye gelecek ikinci torba yasada önemli düzenlemelerin yer alacağı belirtiliyor. Öncelikle AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile birlikte ve kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik haklarının verilmesi gündeme taşınacak. Yine Bağ-Kur'lu küçük esnafın beklediği prim indirimi, taşerona kadro ve emekliye ara zam konularının da Ekim ayındaki torba yasada olması bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek. Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak. İkinci adımda ise anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak.
PRİMLER DEVLETTEN
İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Burada ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Sadece emeklilik değil sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-Kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek.
ÇOCUĞA GÖRE YAŞ ŞARTI Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Ev kadınlarına uygulanacak yıpranma çalışan anneler için de geçerli olacak. Çalışan annelere de çocuk sayısına göre prim eklemesi yapılacak.
BAĞ-KURLUYA ERKEN EMEKLİLİK
Torba yasada olması beklenen bir diğer konu ise Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak. Burada ilk olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek. Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor.