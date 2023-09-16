HaberlerGaleri2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...
2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...
Yeni Torba Yasa maddeleri netleşiyor! Türkiye'nin ekonomik gündemi, Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte hareketlenecek. Meclis'e gelecek olan ikinci torba yasa, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren pek çok konunun yasalaşmasına zemin hazırlayacak. Bu düzenleme ile annelerin emekliliği, Bağ-Kur prim indirimleri, ara zam çalışmaları, evlilik kredileri gibi önemli meselelerin netleşeceği öngörülüyor. İşte, 2. Torba Yasa son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.09.2023 11:05Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 11:05