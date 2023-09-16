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Haberler Galeri 2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...

2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...

Yeni Torba Yasa maddeleri netleşiyor! Türkiye'nin ekonomik gündemi, Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte hareketlenecek. Meclis'e gelecek olan ikinci torba yasa, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren pek çok konunun yasalaşmasına zemin hazırlayacak. Bu düzenleme ile annelerin emekliliği, Bağ-Kur prim indirimleri, ara zam çalışmaları, evlilik kredileri gibi önemli meselelerin netleşeceği öngörülüyor. İşte, 2. Torba Yasa son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.09.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 11:05
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2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...

2. Torba Yasa son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yeni torba yasa tasarısının önümüzdeki dönemde Meclis gündemine taşınmasıyla, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren çeşitli konuların yasalaşması bekleniyor. İşte bu yasa tasarısında öne çıkan bazı önemli düzenlemeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...

1 Ekim'de açılacak TBMM'ye gelecek ikinci torba yasada önemli düzenlemelerin yer alacağı belirtiliyor. Öncelikle AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile birlikte ve kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik haklarının verilmesi gündeme taşınacak. Yine Bağ-Kur'lu küçük esnafın beklediği prim indirimi, taşerona kadro ve emekliye ara zam konularının da Ekim ayındaki torba yasada olması bekleniyor.

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2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...

Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek. Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak.

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2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...

İkinci adımda ise anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak.

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2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...

PRİMLER DEVLETTEN

İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Burada ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Sadece emeklilik değil sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-Kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek.