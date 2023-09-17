17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! İşte Ocak 2024'te kuruşu kuruşuna aylıklar...

En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! İşte Ocak 2024'te kuruşu kuruşuna aylıklar...

Ocak ayındaki enflasyon artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlarına yansımasını belirleyen önemli bir faktör olan TÜFE tahmini, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile ortaya çıktı. Bu tahmin, emeklilere yapılacak enflasyon zammının ne seviyede olabileceği konusunda bir ön ipucu sunmaktadır. Ayrıca, emeklilerin maaşları için ek iyileştirme çalışmaları da devam etmektedir. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 16:02
  • 1
  • 13
En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! İşte Ocak 2024’te kuruşu kuruşuna aylıklar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon artışı konusundaki beklentileri, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahminiyle daha net bir şekilde şekilleniyor. Ayrıca ek iyileştirmeler içinde çalışmalar sürüyor. İşte Ocak 2024'te kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! İşte Ocak 2024’te kuruşu kuruşuna aylıklar...

Emeklilerin maaşları için başlatılan ek iyileştirme çalışması sürerken, Ocak ayında yapılacak enflasyon zammı için de ipuçları geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammını, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. İlk 2 aylık veri de geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 19.49 olarak gerçekleşti. Geriye 4 aylık enflasyon verisi kaldı.

  • 3
  • 13
En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! İşte Ocak 2024’te kuruşu kuruşuna aylıklar...

OVP'DEKİ TAHMİN NE KADAR?

Enflasyon zammının oranı, 3 Ocak tarihinde belli olacak. Ancak ipuçları da var. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.

  • 4
  • 13
En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! İşte Ocak 2024’te kuruşu kuruşuna aylıklar...

ANKETTEN NE ÇIKTI?

Bir tahmin de Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerle yapılan ankette yılsonu enflasyon tahmini yüzde 67.27 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 39.61 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu durumda yüzde 39.61 olacak.

  • 5
  • 13
En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! İşte Ocak 2024’te kuruşu kuruşuna aylıklar...

EK İYİLEŞTİRME MASADA

Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Emeklilerin zam oranının refah payı ile artırılması da gündemde. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sürerken, eklenecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. Eğer Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak kararlaştırılırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 10.39-12.24 puan refah payı eklenmiş olacak.