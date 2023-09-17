En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! İşte Ocak 2024’te kuruşu kuruşuna aylıklar...

EK İYİLEŞTİRME MASADA

Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Emeklilerin zam oranının refah payı ile artırılması da gündemde. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sürerken, eklenecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. Eğer Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak kararlaştırılırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 10.39-12.24 puan refah payı eklenmiş olacak.