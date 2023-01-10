2023 ZAMLI EK DERS ücretleri ne kadar? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kaç TL oldu? BRÜT- NET ÜCRET...

2023 yılı itibarıyla emekli ve memur maaşları yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte öğretmenler, her ay başında yatacak ek ders ücretinin ne kadar olacağını sorguluyor. 2023 yılında alınacak ek ders ücretleri ne kadar olacak merak ediliyor. Peki, 2023 zamlı ek ders ücretleri nekadar, kaç TL? Öğretmenlerin brüt ek ders ücretleri ne kadar oldu? İşte, yeni ücretler...