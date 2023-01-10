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Haberler Galeri 2023 ZAMLI EK DERS ücretleri ne kadar? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kaç TL oldu? BRÜT- NET ÜCRET...

2023 ZAMLI EK DERS ücretleri ne kadar? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kaç TL oldu? BRÜT- NET ÜCRET...

2023 yılı itibarıyla emekli ve memur maaşları yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte öğretmenler, her ay başında yatacak ek ders ücretinin ne kadar olacağını sorguluyor. 2023 yılında alınacak ek ders ücretleri ne kadar olacak merak ediliyor. Peki, 2023 zamlı ek ders ücretleri nekadar, kaç TL? Öğretmenlerin brüt ek ders ücretleri ne kadar oldu? İşte, yeni ücretler...

Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:33
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2023 ZAMLI EK DERS ücretleri ne kadar? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kaç TL oldu? BRÜT- NET ÜCRET...

Memur emekli maaşlarına yapılan zam oranının geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında maaşlara yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu. En düşük emekli maaşı 5500 TL'ye yükseldi. 2023 yılında alınacak ek ders ücretlerinin ne kadar olacağı, öğretmenler tarafından merak konusu oldu.İşte, konuya dair merake edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 ZAMLI EK DERS ücretleri ne kadar? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kaç TL oldu? BRÜT- NET ÜCRET...

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

Öğretmenler haftalık 15 saatin dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti almakta.Ek ders ücreti 2023 yılının Ocak-Haziran döneminden geçerli olmak üzere %30 zamla brüt 60,72 liraya yükseldi.

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2023 ZAMLI EK DERS ücretleri ne kadar? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kaç TL oldu? BRÜT- NET ÜCRET...

MEMUR VE EMEKLİLERE YÜZDE 30 ZAM

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emeklilere bu aydan itibaren maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıklamasının ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde yapılan artışlar belli oldu.

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2023 ZAMLI EK DERS ücretleri ne kadar? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kaç TL oldu? BRÜT- NET ÜCRET...

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörüldü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,40 olarak gerçekleşti.

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2023 ZAMLI EK DERS ücretleri ne kadar? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kaç TL oldu? BRÜT- NET ÜCRET...

Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 artış sağlanması planlanmıştı.