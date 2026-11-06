Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü 2027 zam hesaplarına çevrildi. Asgari ücrette yüzde 25 ila 45, emekli maaşlarında ise yüzde 5, 10, 15 ve 20 puanlık refah payı senaryoları gündeme geldi. A Haber ekranlarında uzmanlar, taban maaş, kök aylık, seyyanen zam ve intibak düzenlemesine ilişkin olası formülleri tek tek hesapladı. Aralık ayında başlayacak asgari ücret maratonu öncesinde işte kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları.
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek zam ve refah payı haberlerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tüm emeklilerin gelirlerini artıracak ve prim gün sayısı ile yaşa göre kademelendirilecek düzenleme mesajı heyecanı artırırken, A Haber ekranlarında konunun uzmanları tüm ihtimalleri masaya yatırdı.
A Haber Sabah Ajansı Moderatörü Cansın Helvacı'nın yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın canlı yayınında ise Mali Müşavir Mustafa Genç; en düşük emekli maaşı, kök aylıklara seyyanen zam, intibak beklentisi, refah payı formülleri ve asgari ücret maratonundaki son rakamları kuruşu kuruşuna açıkladı.
ASGARİ ÜCRET TESPİT MARATONUNDA GERİ SAYIM
Yeni asgari ücretin belirlenme takvimi ve olası artış oranlarını değerlendiren Mali Müşavir Mustafa Genç, "Geçerli olan brüt asgari ücret 33 bin 30 lira, net ise 28 bin 75 lira 50 kuruş seviyesinde bulunuyor. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı içerisinde bir araya gelecek. 3-4 toplantı sonrasında, ay sonuna kalmadan 20-25 Aralık tarihleri arasında yeni asgari ücret netleşmiş olur ve belirlenen rakam Ocak-Aralık döneminde geçerli sayılır" ifadelerini kullandı.
Masadaki oranları sıralayan Genç, "Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük oran baz alındığında artışın yüzde 28 ila 30 bandında şekillenmesi muhtemel. Yüzde 25 artışta net rakam 35 bin 94 liraya, yüzde 30 artışta 36 bin 498 liraya, yüzde 35 artışta 37 bin 902 liraya, yüzde 40 artışta 39 bin 306 liraya ve yüzde 45 artışta 40 bin 709 liraya yükselecektir" sözleriyle tabloyu aktardı.
EMEKLİDE KESİNLEŞEN 4 AYLIK ORANLAR VE TABAN MAAŞ
Emeklilerin yıl sonu zammında 4 aylık kesinleşen rakamları aktaran Mustafa Genç, "Ekim ayı enflasyonuyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık yüzde 8,29'luk oran kesinleşti ve cebe girdi. Bu orana göre 23 bin 552 lira olan en düşük taban maaş 25 bin 504 liraya, 25 bin lira olan maaş 27 bin 72 liraya, 30 bin lira olan maaş 32 bin 487 liraya, 35 bin lira olan 37 bin 901 liraya ve 40 bin lira olan maaş 43 bin 316 liraya çıkıyor. Memur ve memur emeklisinde ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla 4 aylık kesin oran yüzde 6,27 oldu. Böylece en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 74 bin 634 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 31 bin 528 liradan 33 bin 504 liraya ulaştı" bilgilerini paylaştı.
TABAN MAAŞ VE KÖK AYLIKLARA REFAH PAYI SENARYOLARI
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 10 civarında gerçekleşmesi durumunda refah payının yaratacağı etkiyi canlı yayında anlatan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Mevcut 23 bin 552 liralık taban maaş, yüzde 10 enflasyon artışıyla hiçbir yasal düzenleme olmasa dahi 25 bin 907 liraya çıkıyor. Eğer hükümet refah payı eklerse; 5 puanlık refah payıyla 27 bin 202 liraya, 10 puanla 28 bin 497 liraya, 15 puanla 29 bin 793 liraya, 20 puan refah payı eklenmesi halindeyse 31 bin lirayı aşarak 31 bin 88 liraya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.