Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek zam ve refah payı haberlerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tüm emeklilerin gelirlerini artıracak ve prim gün sayısı ile yaşa göre kademelendirilecek düzenleme mesajı heyecanı artırırken, A Haber ekranlarında konunun uzmanları tüm ihtimalleri masaya yatırdı.

A Haber Sabah Ajansı Moderatörü Cansın Helvacı'nın yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın canlı yayınında ise Mali Müşavir Mustafa Genç; en düşük emekli maaşı, kök aylıklara seyyanen zam, intibak beklentisi, refah payı formülleri ve asgari ücret maratonundaki son rakamları kuruşu kuruşuna açıkladı.