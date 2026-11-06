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Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu

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Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü 2027 zam hesaplarına çevrildi. Asgari ücrette yüzde 25 ila 45, emekli maaşlarında ise yüzde 5, 10, 15 ve 20 puanlık refah payı senaryoları gündeme geldi. A Haber ekranlarında uzmanlar, taban maaş, kök aylık, seyyanen zam ve intibak düzenlemesine ilişkin olası formülleri tek tek hesapladı. Aralık ayında başlayacak asgari ücret maratonu öncesinde işte kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 1

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek zam ve refah payı haberlerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tüm emeklilerin gelirlerini artıracak ve prim gün sayısı ile yaşa göre kademelendirilecek düzenleme mesajı heyecanı artırırken, A Haber ekranlarında konunun uzmanları tüm ihtimalleri masaya yatırdı.

REFAH PAYI VE KADEMELİ ARTIŞLA HESAPLAR DEĞİŞİYOR

A Haber Sabah Ajansı Moderatörü Cansın Helvacı'nın yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın canlı yayınında ise Mali Müşavir Mustafa Genç; en düşük emekli maaşı, kök aylıklara seyyanen zam, intibak beklentisi, refah payı formülleri ve asgari ücret maratonundaki son rakamları kuruşu kuruşuna açıkladı.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 2

ASGARİ ÜCRET TESPİT MARATONUNDA GERİ SAYIM

Yeni asgari ücretin belirlenme takvimi ve olası artış oranlarını değerlendiren Mali Müşavir Mustafa Genç, "Geçerli olan brüt asgari ücret 33 bin 30 lira, net ise 28 bin 75 lira 50 kuruş seviyesinde bulunuyor. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı içerisinde bir araya gelecek. 3-4 toplantı sonrasında, ay sonuna kalmadan 20-25 Aralık tarihleri arasında yeni asgari ücret netleşmiş olur ve belirlenen rakam Ocak-Aralık döneminde geçerli sayılır" ifadelerini kullandı.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 3

Masadaki oranları sıralayan Genç, "Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük oran baz alındığında artışın yüzde 28 ila 30 bandında şekillenmesi muhtemel. Yüzde 25 artışta net rakam 35 bin 94 liraya, yüzde 30 artışta 36 bin 498 liraya, yüzde 35 artışta 37 bin 902 liraya, yüzde 40 artışta 39 bin 306 liraya ve yüzde 45 artışta 40 bin 709 liraya yükselecektir" sözleriyle tabloyu aktardı.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 4

EMEKLİDE KESİNLEŞEN 4 AYLIK ORANLAR VE TABAN MAAŞ

Emeklilerin yıl sonu zammında 4 aylık kesinleşen rakamları aktaran Mustafa Genç, "Ekim ayı enflasyonuyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık yüzde 8,29'luk oran kesinleşti ve cebe girdi. Bu orana göre 23 bin 552 lira olan en düşük taban maaş 25 bin 504 liraya, 25 bin lira olan maaş 27 bin 72 liraya, 30 bin lira olan maaş 32 bin 487 liraya, 35 bin lira olan 37 bin 901 liraya ve 40 bin lira olan maaş 43 bin 316 liraya çıkıyor. Memur ve memur emeklisinde ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla 4 aylık kesin oran yüzde 6,27 oldu. Böylece en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 74 bin 634 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 31 bin 528 liradan 33 bin 504 liraya ulaştı" bilgilerini paylaştı.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 5

TABAN MAAŞ VE KÖK AYLIKLARA REFAH PAYI SENARYOLARI

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 10 civarında gerçekleşmesi durumunda refah payının yaratacağı etkiyi canlı yayında anlatan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Mevcut 23 bin 552 liralık taban maaş, yüzde 10 enflasyon artışıyla hiçbir yasal düzenleme olmasa dahi 25 bin 907 liraya çıkıyor. Eğer hükümet refah payı eklerse; 5 puanlık refah payıyla 27 bin 202 liraya, 10 puanla 28 bin 497 liraya, 15 puanla 29 bin 793 liraya, 20 puan refah payı eklenmesi halindeyse 31 bin lirayı aşarak 31 bin 88 liraya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 6

Kök maaş düzenlemesine de dikkat çeken Faruk Erdem, "10 bin, 15 bin ve 18 bin lira gibi taban maaşın altında kök maaşı olan emeklilerimize; Sayın Şimşek'in de altını çizdiği üzere prim günleri ve mevcut maaşları dikkate alınarak kademeli seyyanen artış planlanıyor. Maaşa göre 10 bin liradan başlayıp 8 bin, 7 bin, 6 bin lira kademeli seyyanen zamlar yapılıp üzerine yüzde 10 enflasyon ve refah payı konulursa, emeklilerin toplam maaş artışı yüzde 30'ları, 40'ları rahatlıkla bulabilir" şeklinde konuştu.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 7

SSK VE BAĞ-KUR MAAŞLARINDA ADIM ADIM YÜKSELİŞ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş baremlerine göre refah payı senaryolarını detaylandıran Erdem, yüzde 10 enflasyon artışına refah payı eklendiğinde ortaya çıkan tabloyu aktardı. Hesaplamalara göre; 30 bin lira olan maaş yüzde 10 zamla 33 bin liraya çıkarken; 5 puan refah payıyla 34 bin 650 lira, 10 puanla 36 bin 300 lira, 15 puanla 37 bin 950 lira oluyor.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMINDA KURUŞU KURUŞUNA HESAP

35 bin liralık maaş yüzde 10 artışla 38 bin 500 liraya yükselirken refah payı oranlarına göre 40 bin 425 lira, 42 bin 350 lira ve 44 bin 275 liraya çıkıyor. 40 bin lira alan bir emeklinin geliri 44 bin liraya çıkarken refah payıyla 46 bin 200 lira, 48 bin 400 lira ve 50 bin 600 lira seviyelerine ulaşıyor.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 8

Gelir seviyesi arttıkça tablodaki artışın katlandığını belirten Erdem; 45 bin liralık maaşın refah paylarıyla 51 bin 975 ila 56 bin 925 lira bandına, 50 bin liralık maaşın 57 bin 750 ila 63 bin 250 lira bandına, 55 bin liralık maaşın 63 bin 525 ila 69 bin 575 lira bandına ve 60 bin liralık bir emekli maaşının ise yüzde 10 artışla 66 bin lira olurken 15 puan refah payıyla 75 bin 900 liraya kadar ulaşacağını vurguladı.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 9

MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 8 ARTI REFAH PAYI HESABI

Memur emeklilerinin zam oranlarının SSK ve Bağ-Kur'dan farklı hesaplandığına değinen Faruk Erdem, "Memur emeklileri yüzde 10 değil, yüzde 5 toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 8 artış alacak. Aradaki 2 puanlık farkın kapatılması da hükümetin gündemine gelecektir" değerlendirmesinde bulundu. Bu kapsamda 31 bin 528 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının yüzde 8 artışla 34 bin 50 lira olacağını söyleyen Erdem, "5 puan refah payıyla 35 bin 753 lira, 10 puanla 37 bin 455 lira, 15 puan refah payıyla 39 bin 158 lira seviyesi görülecek" dedi.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 10

Maaş baremleri yükseldikçe memur emeklilerinde 35 bin liralık aylık refah payıyla 39 bin 690 ila 43 bin 470 lira aralığına, 40 bin liralık aylık 45 bin 360 ila 49 bin 680 lira seviyesine, 50 bin lira alan bir memur emeklisinin geliri refah paylarıyla 56 bin 700 ila 62 bin 100 lira bandına, 60 bin liralık maaş ise yasal yüzde 8 artışla 64 bin 800 lira olurken 15 puan refah payıyla 74 bin 520 liraya çıkıyor.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 11

İNTİBAK, SEYYANEN BEKLENTİSİ VE ARALIK TAKVİMİ

Kulislerde konuşulan ek iyileştirmelere değinen Mali Müşavir Mustafa Genç, "10 bin ila 15 bin lira arasında seyyanen artış veya emekli maaşları arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla intibak düzenlemesi beklentisi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği adalet ve hakkaniyet ölçüsünde adımların atılmasını bekliyoruz" sözleriyle beklentileri özetledi.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 12

Düzenlemenin formülüne ilişkin konuşan Faruk Erdem ise, "Ocak ve Temmuz için ayrı ayrı 5'er puan refah payı verilebilir veya 'enflasyon artı 5 puan refah payı' şeklinde kalıcı bir kural getirilebilir" açıklamasını yaptı.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 13

A Haber Moderatörü Cansın Helvacı ve A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın süreçle ilgili sorularını yanıtlayan uzmanlar, Aralık ayında tablonun netleşeceğini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamanın ardından yasa teklifinin Meclis'e sunulacağını bildirdi. Faruk Erdem yayını tamamlarken, "Sosyal medyadaki kirli ve spekülatif bilgilere itibar edilmemeli, yetkili kurumların resmi açıklamaları takip edilmelidir" uyarısında bulundu.

Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 14

TABAN MAAŞA REFAH PAYI ETKİSİ

SENARYO

AYLIK MAAŞ

Mevcut taban maaş

23.552,00 TL

%10 enflasyon artışı

25.907,20 TL

5 puan refah payı

27.202,56 TL

10 puan refah payı

28.497,92 TL

15 puan refah payı

29.793,28 TL

20 puan refah payı

31.088,64 TL
Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 15

SSK-BAĞKUR MAAŞLARINA TABAN MAAŞ ETKİSİ

MAAŞ

%10 ARTIŞ

5 PUAN

10 PUAN

15 PUAN

30.000 TL

33.000 TL

34.650 TL

36.300 TL

37.950 TL

35.000 TL

38.500 TL

40.425 TL

42.350 TL

44.275 TL

40.000 TL

44.000 TL

46.200 TL

48.400 TL

50.600 TL

45.000 TL

49.500 TL

51.975 TL

54.450 TL

56.925 TL

50.000 TL

55.000 TL

57.750 TL

60.500 TL

63.250 TL

55.000 TL

60.500 TL

63.525 TL

66.550 TL

69.575 TL

60.000 TL

66.000 TL

69.300 TL

72.600 TL

75.900 TL
Milyonların gözü kulağı bu hesapta! Emekli ve asgari ücrete yüzde 30-40 artış kapıda: İşte yeni maaş tablosu 16

MEMUR EMEKLİLERİNE REFAH PAYI ETKİSİ

MAAŞ

%8 ARTIŞ

5 PUAN

10 PUAN

15 PUAN

31.528 TL

34.050 TL

35.753 TL

37.455 TL

39.158 TL

35.000 TL

37.800 TL

39.690 TL

41.580 TL

43.470 TL

40.000 TL

43.200 TL

45.360 TL

47.520 TL

49.680 TL

45.000 TL

48.600 TL

51.030 TL

53.460 TL

55.890 TL

50.000 TL

54.000 TL

56.700 TL

59.400 TL

62.100 TL

55.000 TL

59.400 TL

62.370 TL

65.340 TL

68.310 TL

60.000 TL

64.800 TL

68.040 TL

71.280 TL

74.520 TL
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