Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı
Milyonların gözü kulağı 2027 emekli aylığındaki düzenlemenin detaylarında... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına yönelik hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirten Şimşek, maaş artışlarında yaş ve prim ödeme gün sayısı kriterine de dikkat çekti.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak zamma çevrildi.
Hükümetin gündemindeki ilave iyileştirme seçenekleri de yakından takip ediliyor.
Seyyanen zam, refah payı ve kök maaşlara yönelik olası düzenlemeler için gözler Meclis'ten gelecek gelişmelere çevrildi.
Emekli maaşlarına yönelik yeni yasal düzenlemenin kapsamına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirtti.
Şimşek, yapılacak artışta yaş ve prim ödeme gün sayısının kriterinin doğru olmayacağını söyledi.
ARTIŞTA YAŞ VE PRİM GÜNÜ KRİTERİ OLUR MU?
Yapılacak artışın hangi kriterlere göre şekillenmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünmüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek."
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de seyyanen artışın herkese aynı tutarda uygulanması veya en düşük maaşlardan başlayarak kademeli şekilde verilmesi ihtimallerine değinmişti.
Erdem, "Burada iki konu öne çıkıyor. Birisi seyyanen zam. Bunun da iki yönü olabilir. Birincisi, herkese belli miktarda bir seyyanen zam yapılması. Ben bunu biraz zayıf ihtimal görüyorum. Çünkü hem Sayın Bakanın hem de Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarında 'adalet' ve 'hakkaniyet' kelimeleri kullanıldı. Buradan kasıt şu: Herkesin durumu farklı. Birisi daha az, birisi daha çok prim ödemiş. Dolayısıyla burada bir adalet sağlanması lazım. Eşitlik her zaman adalet olmuyor. Bu nedenle seyyanen artışın en düşük emekli maaşından başlayarak kademeli şekilde bütün maaşlara yansıtılması söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.
Seyyanen artışın oransal zamdan farklı olduğuna dikkat çeken Erdem, "Seyyanen zam aslında oransal değil. Mesela herkese 5 bin lira verilmesi gibi. Seyyanen zam bu demek. Dolayısıyla burada bir rakam belirlenip bu rakam kademeli olarak en düşükten başlayarak uygulanabilir. Öncelikle kök maaşlar belli bir seviyeye getirilebilir" demişti.