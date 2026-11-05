Seyyanen zam, refah payı ve kök maaşlara yönelik olası düzenlemeler için gözler Meclis'ten gelecek gelişmelere çevrildi.

Hükümetin gündemindeki ilave iyileştirme seçenekleri de yakından takip ediliyor.

Emekli maaşlarına yönelik yeni yasal düzenlemenin kapsamına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirtti.

Şimşek, yapılacak artışta yaş ve prim ödeme gün sayısının kriterinin doğru olmayacağını söyledi.

ARTIŞTA YAŞ VE PRİM GÜNÜ KRİTERİ OLUR MU?

Yapılacak artışın hangi kriterlere göre şekillenmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünmüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek."