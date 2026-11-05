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Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonların gözü kulağı 2027 emekli aylığındaki düzenlemenin detaylarında... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına yönelik hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirten Şimşek, maaş artışlarında yaş ve prim ödeme gün sayısı kriterine de dikkat çekti.

Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı 1

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak zamma çevrildi.

Hükümetin gündemindeki ilave iyileştirme seçenekleri de yakından takip ediliyor.

Seyyanen zam, refah payı ve kök maaşlara yönelik olası düzenlemeler için gözler Meclis'ten gelecek gelişmelere çevrildi.

Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı 2

Emekli maaşlarına yönelik yeni yasal düzenlemenin kapsamına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirtti.

Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı 3

Şimşek, yapılacak artışta yaş ve prim ödeme gün sayısının kriterinin doğru olmayacağını söyledi.

ARTIŞTA YAŞ VE PRİM GÜNÜ KRİTERİ OLUR MU?
Yapılacak artışın hangi kriterlere göre şekillenmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünmüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek."

Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı 4

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de seyyanen artışın herkese aynı tutarda uygulanması veya en düşük maaşlardan başlayarak kademeli şekilde verilmesi ihtimallerine değinmişti.

Erdem, "Burada iki konu öne çıkıyor. Birisi seyyanen zam. Bunun da iki yönü olabilir. Birincisi, herkese belli miktarda bir seyyanen zam yapılması. Ben bunu biraz zayıf ihtimal görüyorum. Çünkü hem Sayın Bakanın hem de Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarında 'adalet' ve 'hakkaniyet' kelimeleri kullanıldı. Buradan kasıt şu: Herkesin durumu farklı. Birisi daha az, birisi daha çok prim ödemiş. Dolayısıyla burada bir adalet sağlanması lazım. Eşitlik her zaman adalet olmuyor. Bu nedenle seyyanen artışın en düşük emekli maaşından başlayarak kademeli şekilde bütün maaşlara yansıtılması söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı 5

Seyyanen artışın oransal zamdan farklı olduğuna dikkat çeken Erdem, "Seyyanen zam aslında oransal değil. Mesela herkese 5 bin lira verilmesi gibi. Seyyanen zam bu demek. Dolayısıyla burada bir rakam belirlenip bu rakam kademeli olarak en düşükten başlayarak uygulanabilir. Öncelikle kök maaşlar belli bir seviyeye getirilebilir" demişti.

Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı 6

REFAH PAYINDA 4 FARKLI MODEL

Faruk Erdem, seyyanen zam seçeneğinin yanı sıra enflasyon artışına ek refah payı verilmesinin de değerlendirilen formüller arasında bulunduğunu söyledi.

Olası refah payının 5, 10, 15 veya 20 puan olabileceğini belirten Erdem, "Ocak artışı artık yüzde 40'ı bulacak. O da aşağı yukarı kesinleşmiş durumda. Bunun üzerine 5 puan mı, 10 puan mı, 15 puan mı, 20 puan mı olur, bilemiyoruz. Bir refah payı eklenerek ocak artışının enflasyonun üzerinde yapılması artık kesin gözüyle görülüyor" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı 7

REFAH PAYI OCAK VE TEMMUZ AYLARINA BÖLÜNEBİLİR Mİ?

Faruk Erdem, ilave artışın ocak ve temmuz aylarına bölünmesi ya da kalıcı bir uygulamaya dönüştürülmesi ihtimallerine de dikkat çekti. Erdem, "Benim dikkat çekmek istediğim bir başka nokta da şu: Bu refah payı belki ikiye bölünüp önce ocakta, sonra da temmuzda uygulanabilir. Biliyorsunuz, altı ay sonra bir artış daha olacak. Temmuzda enflasyonun biraz daha düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yıl enflasyonun düşmesini de bekliyoruz. Dolayısıyla temmuza da bir refah payı gelebilir. Ya da kalıcı bir düzenleme yapılabilir. Örneğin her enflasyon artışına 5 puan refah payı eklenmesi gibi kalıcı bir uygulama da olabilir. Özetle, enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağını görüyoruz" dedi.

Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı 8

Refah payının miktarı ve uygulama biçiminin Meclis sürecinde netleşebileceğini belirten Erdem, "Bunun kaç puan olacağını ocakta göreceğiz. Hatta belki de 27 Kasım'da Meclise gelecek düzenlemeyle göreceğiz. Belki o düzenleme Mecliste görüşülürken de değişebilir. Dolayısıyla bu düzenleme, Sayın Bakanın ifadesiyle tamamlanıp Sayın Cumhurbaşkanına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanı son kararı verdikten sonra da Meclisin iradesine bırakılacak" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntıları netleşti! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı 9

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