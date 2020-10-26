Milyonların beklediği Ocak zammında flaş gelişme! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş Ocak ayında yapılacak olan emekli ve memur zamlarını bekliyor. Ocak zamlarının ipucu enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi % 5.68, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye % 4.68 zam yolda. Peki, Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin maaşları ne kadar olacak? Yaşlı ve engelli maaşlarındaki artış ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği Ocak zammıyla ilgili gelişmeler...