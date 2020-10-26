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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonların beklediği Ocak zammında flaş gelişme! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonların beklediği Ocak zammında flaş gelişme! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?
Türkiye'de milyonlarca vatandaş Ocak ayında yapılacak olan emekli ve memur zamlarını bekliyor. Ocak zamlarının ipucu enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi % 5.68, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye % 4.68 zam yolda. Peki, Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin maaşları ne kadar olacak? Yaşlı ve engelli maaşlarındaki artış ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği Ocak zammıyla ilgili gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.10.2020 05:32 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 07:41
Milyonlar için Ocak zam ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
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Memur maaş katsayısındaki artış yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine de etki edecek.
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışının yüzde 5.68, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4.68 olabileceğini ortaya koydu.
KİM, NE ALACAK? ● EMEKLİYE EN AZ 1.993 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 993, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 359, memurda 2 bin 946 liraya yükselecek.
● MEMURA EN AZ 3.893 TL: En düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 893 liraya çıkacak.