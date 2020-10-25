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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri için flaş gelişme! Kadroya geçen taşeron işçiye yüzde seyyanen maaş zammı ne zaman? 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri için flaş gelişme! Kadroya geçen taşeron işçiye yüzde seyyanen maaş zammı ne zaman?
Son dakika... Uzun süredir beklenen taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. İkramiye olarak bilinen tediye ödemelerinin ödenme tarihi çalışanlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyordu. 2020 yılı tediye ödemelerine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kadroya geçen taşeron işçiye yüzde seyyanen maaş zammı ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.10.2020 18:07 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 18:12
Kadroya geçen taşeron işçiye yüzde seyyanen maaş zammı ne zaman? Sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2020 yılı için son tediye ödemeleri için gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyordu. İlk taksit ocak, ikinci taksit mayıs, üçüncü taksit ise temmuz ayında ödenmişti. Taşeron ve kamu işçileri için ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, Kadroya geçen taşeron işçiye yüzde seyyanen maaş zammı ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 4. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.