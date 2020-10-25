Kadroya geçen taşeron işçiye yüzde seyyanen maaş zammı ne zaman? Sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2020 yılı için son tediye ödemeleri için gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyordu. İlk taksit ocak, ikinci taksit mayıs, üçüncü taksit ise temmuz ayında ödenmişti. Taşeron ve kamu işçileri için ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, Kadroya geçen taşeron işçiye yüzde seyyanen maaş zammı ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...