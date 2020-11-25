Milyonları yakından ilgilendiriyor! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2021 Ocak'ta en düşük...

Memur ve emekli maaş zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendire zam oranı konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Enflasyon verilerine göre yılda iki kez belirlenen emekli ve memur maaş zammı için bazı ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ile memur maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı kaç lira? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 15:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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