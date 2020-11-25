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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonları yakından ilgilendiriyor! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2021 Ocak'ta en düşük... Milyonları yakından ilgilendiriyor! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2021 Ocak'ta en düşük... Memur ve emekli maaş zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendire zam oranı konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Enflasyon verilerine göre yılda iki kez belirlenen emekli ve memur maaş zammı için bazı ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ile memur maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı kaç lira? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 25.11.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 15:09
Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren maaş zammı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit ediliyor. Enflasyon verilerinde belirlenen rakamlar aşılırsa memur maaşlarına fark yansıtılıyor SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları ise altı aylık enflasyon verilerine göre belli oluyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Merkez Bankası'nın geçen hafta yayımladığı beklenti anketinde yıl sonu tahmini yüzde 12.47 oldu. Yine Merkez, 19 Kasım'daki 4.75 puanlık faiz artırımıyla ilgili açıklamasında enflasyonda döviz kuru kaynaklı yükselişe işaret etmişti.
TOPLU SÖZLEŞMEYE EKLENECEK Sonuç olarak enflasyondaki değişen hesaplar, bu verilere bağlı olarak maaşı etkilenen milyonları yakından ilgilendiriyor. SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75, memur ve memur emeklisi de yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.
3 Kasım itibarıyla açıklanan ekim enflasyonu ile son 4 aylık enflasyon kümülatif yüzde 4.61 olmuştu.
YÜZDE 4'Ü GEÇTİĞİ ORANDA Posta'da yer alan habere göre, memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek.
Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Son 4 aylık veriye göre fark yüzde 0.61. Yüzde 12.1'lik tahmine göre yüzde 2.35 farkın oluşması, hatta bu oranın aşılması olası.
2021 OCAK ZAMMI İLE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Enﬂasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse memur kesimi yüzde 2.35'lik enﬂasyon farkıyla toplamda yüzde 5.35 (ocak zammı olan yüzde 3+ enﬂasyon farkı yüzde 2.35) zam almış olacak.
Yıllık enﬂasyon yüzde 13'e yaklaşırsa bu sefer fark 3.25'e doğru çıkabilecek. Bu durumda da ocak zammı yüzde 6.25'e çıkmış olacak.