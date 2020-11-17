Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde sert düşüş yaşamıştı.Piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin konuşmaları takip edilecek. Altın fiyatlarında grafiğin nasıl hareket edeceğini merak eden yatırımcılar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün altın fiyatları nasıl olacak? İşte 17 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 09:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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