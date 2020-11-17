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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde sert düşüş yaşamıştı.Piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin konuşmaları takip edilecek. Altın fiyatlarında grafiğin nasıl hareket edeceğini merak eden yatırımcılar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün altın fiyatları nasıl olacak? İşte 17 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 09:19
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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyat bilgisini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert düşen altın fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 17 Kasım canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 17 Kasım tarihli canlı altın fiyatları:

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 467,14
SATIŞ: 469,63

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 746,95
SATIŞ: 763,42

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.488,96
SATIŞ: 1.526,63