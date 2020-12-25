Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! Ne zaman emekli olurum? SGK SSK Bağ-Kur emekli maaşı nasıl artırılır? 8 önemli nokta... Milyonları ilgilendiriyor! Ne zaman emekli olurum? SGK SSK Bağ-Kur emekli maaşı nasıl artırılır? 8 önemli nokta... Milyonlarca çalışan emekli olabilmenin hayalini kuruyor. Emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. En çok merak edilenlerden biri de, emekli maaşını artırmanın yolları oldu. Emekli maaşını artırmak için bir takım önemli noktalar var. Ne zaman emekli olurum, emekli maaşı nasıl artırılır gibi emeklilik hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek ve sorulara cevap bulmak için sizin için hazırladığımız haberimizden destek alabilirsiniz. Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 16:52
Emekli maaşı nasıl artırılır? Milyonlarca çalışanın merakla araştırdığı emekli maaşı artırma ile ilgili bazı ipuçları bulunuyor. Ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşlar bir yandan da maaşı nasıl yükseltebileceğini araştırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İşte ne zaman emekli olurum ve emekli maaşı nasıl artırılır, sorularının yanıtı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çalışanların en çok merak ettikleri iki konu var. Birincisi; ne zaman emekli olacakları, ikincisi ise ne kadar emekli maaşı alacakları. Birincisini sizin işe giriş tarihiniz ve yaşınız belirliyor. İkincisini ise belirlemek sizin elinizde. Emekli maaşını artıran en önemli parametre sizin brüt maaşınız. Bu maaş eğer 4 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise istenilen seviyede artmayacak.
1) ÜÇ AYRI DÖNEM HESAPLANIYOR
Emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor. Yani ilk sigorta olduğunuz tarihte aldığınız maaş da son maaşınız da emekli ücreti hesaplamasında kullanılıyor. Bu hesaplama da üç ayrı dönemde yapılıyor. Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor. Yani her dönem için de ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor.
Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000- 2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere üç ayrı dönem uygulanıyor. 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor. 2000-2008 arasında ise aylık bağlama oranları biraz daha düşerken bu kez gösterge sisteminin yerine gelişme hızı ve enflasyon da devreye giriyor. İşte Faruk Erdem'in emeklilik ile ilgili yazısı:
Güncelleme katsayılarıyla kazançlar bugüne uyarlanıyor. 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönemde ise aylık bağlama oranları düşerken gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor. Dolayısıyla emekli maaşını en az etkileyen dönem 2008 Ekim ayından sonraki çalışmalar oluyor. Bu üç hesaplama toplanarak çalışanın emekli maaşı ortaya çıkarılıyor. Yukarıdaki hesaba göre 2000 öncesinde daha çok prim ödeyenlerin maaşları diğerlerine göre daha yüksek çıkıyor.