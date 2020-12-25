ANA SAYFA
AÇSHB açıkladı! 567 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından vatandaşlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır. Kurum tarafından belirlenen başvuru şartlarını yerine getirenler ödemeden yararlanabilecek. Başvuru şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 17:56
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12