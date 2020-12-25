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Haberler Galeri AÇSHB açıkladı! 567 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

AÇSHB açıkladı! 567 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından vatandaşlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır. Kurum tarafından belirlenen başvuru şartlarını yerine getirenler ödemeden yararlanabilecek. Başvuru şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 17:56
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AÇSHB açıkladı! 567 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. Ödenekten yararlanmak isteyenler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

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AÇSHB açıkladı! 567 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

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AÇSHB açıkladı! 567 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

EVDE BAKIM YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANI KAÇ OLMASI GEREKİR?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

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AÇSHB açıkladı! 567 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

EVDE BAKIM YARDIMINDA KİMLER AKRABA SAYILIR?

Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

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AÇSHB açıkladı! 567 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 ZAMMI NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını bulunan vatandaşların aylıklarını 567.97 TL'ye çıktığını belirtmiş, Ağır silikozis hastalığı olanların aylıkları da 1.562,86 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.