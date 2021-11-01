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Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! Emlak Vergisi 2. taksit ödeme nasıl yapılır? 2021 Emlak Vergisi 2. taksit ödeme son gün ne zaman?

Milyonları ilgilendiriyor! Emlak Vergisi 2. taksit ödeme nasıl yapılır? 2021 Emlak Vergisi 2. taksit ödeme son gün ne zaman?

Emlak Vergisi 2. taksit ödeme nasıl yapılır? Emlak Vergisi, her yıl iki taksit şeklinde ya da tek seferde ödenmektedir. Yılın ikinci taksit ödemeleri bugün başladı. Vergi ödemesini nereden ve nasıl yapacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Emlak vergisi ödemeleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Emlak Vergisi 2. taksit ödeme nasıl yapılır? 2021 Emlak Vergisi 2. taksit ödeme son gün ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 12:48
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Milyonları ilgilendiriyor! Emlak Vergisi 2. taksit ödeme nasıl yapılır? 2021 Emlak Vergisi 2. taksit ödeme son gün ne zaman?

Emlak Vergisi 2.taksit ödeneme ne zaman, nasıl yapılır? Emlak Vergisi, kişinin sahip olduğu arsa ya da bina üzerinden alınan vergi türüne denir. Emlak Vergisi bedelinin belirlenmesi için vatandaşların emlak beyanında bulunması gerekiyor. Her yıl iki taksit şeklinde ödenen verginin ikinci taksit ödemeleri 01 Kasım'da başladı. Peki, Emlak Vergisi 2. taksit ödeme nasıl yapılır? 2021 Emlak Vergisi 2. taksit ödeme son gün ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonları ilgilendiriyor! Emlak Vergisi 2. taksit ödeme nasıl yapılır? 2021 Emlak Vergisi 2. taksit ödeme son gün ne zaman?

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Emlak Vergisi'nin 2021 yılı 2. taksit ödemeleri 01-30 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ödemeler, gayrimenkulün bulunduğu belediyeye gidilerek ya da e-belediye hizmeti veren belediyelerin sistemleri üzerinden online ödeme yöntemiyle yapılabiliyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emlak Vergisi 2. taksit ödeme nasıl yapılır? 2021 Emlak Vergisi 2. taksit ödeme son gün ne zaman?

YÜZDE 4,55 ORANINDA ARTIRILMIŞTI

2021 yılı emlak vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4,55 oranında artırılmıştı.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emlak Vergisi 2. taksit ödeme nasıl yapılır? 2021 Emlak Vergisi 2. taksit ödeme son gün ne zaman?

ÖDEME YAPILMAZSA...

Ödeme yapılmadığı takdirde gecikme cezası aylık yüzde 2 olarak uygulanacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emlak Vergisi 2. taksit ödeme nasıl yapılır? 2021 Emlak Vergisi 2. taksit ödeme son gün ne zaman?

KİMLER MUAF?

* Hiçbir geliri olmayanlar
* Gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar
* Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler
* Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareden küçük olanlar.