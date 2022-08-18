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Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 1971 TL zam | Kim ne kadar alacak? Yeni tablo ortaya çıktı | Ocak ayında yüzde 8 artış ve fark

Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 1971 TL zam | Kim ne kadar alacak? Yeni tablo ortaya çıktı | Ocak ayında yüzde 8 artış ve fark

5.3 milyon memur ve memur emeklisi hem maaşlarının artacağı hem de ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe gireceği Ocak ayını heyecanla bekliyor. Ocak ayında maaşları ve ek gösterge artacak. Ek göstergenin 3600 olması 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarında bin 749 ile bin 971, ikramiyelerinde 63 bin ile 71 bin lira arasında artış getirecek. Ocak'taki yeni maaş katsayısıyla kazanım daha da artacak. Kim ne kadar alacak? Yeni tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 18.08.2022 10:46
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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 1971 TL zam | Kim ne kadar alacak? Yeni tablo ortaya çıktı | Ocak ayında yüzde 8 artış ve fark

5.3 milyon memur ve memur emeklisi hem maaşlarının artacağı hem de ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe gireceği Ocak ayını heyecanla bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 1971 TL zam | Kim ne kadar alacak? Yeni tablo ortaya çıktı | Ocak ayında yüzde 8 artış ve fark

Ek gösterge için yasal altyapı geçtiğimiz ay tamamlandı.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 1971 TL zam | Kim ne kadar alacak? Yeni tablo ortaya çıktı | Ocak ayında yüzde 8 artış ve fark

15 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle; birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 1971 TL zam | Kim ne kadar alacak? Yeni tablo ortaya çıktı | Ocak ayında yüzde 8 artış ve fark

İLAVE 600 PUAN
Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 1971 TL zam | Kim ne kadar alacak? Yeni tablo ortaya çıktı | Ocak ayında yüzde 8 artış ve fark

Yeni ek göstergenin emekli aylıklarında getireceği artıştan, düzenlemeden önce emekli olanlar da yararlanacak.