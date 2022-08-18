Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 1971 TL zam | Kim ne kadar alacak? Yeni tablo ortaya çıktı | Ocak ayında yüzde 8 artış ve fark

5.3 milyon memur ve memur emeklisi hem maaşlarının artacağı hem de ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe gireceği Ocak ayını heyecanla bekliyor. Ocak ayında maaşları ve ek gösterge artacak. Ek göstergenin 3600 olması 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarında bin 749 ile bin 971, ikramiyelerinde 63 bin ile 71 bin lira arasında artış getirecek. Ocak'taki yeni maaş katsayısıyla kazanım daha da artacak. Kim ne kadar alacak? Yeni tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...