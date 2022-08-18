18 Ağustos 2022, Perşembe
18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLERİ
TCMB faiz kararı açıklandı mı? Yurtiçi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Bugün gerçekleştirilen toplantının sonucu merakla beklenirken, ekonomistler bankanın politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor. Peki, 18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Faiz kararı ne anlama geliyor?
Giriş Tarihi: 18.08.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 09:32
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