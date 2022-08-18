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Haberler Galeri 18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLERİ

18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLERİ

TCMB faiz kararı açıklandı mı? Yurtiçi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Bugün gerçekleştirilen toplantının sonucu merakla beklenirken, ekonomistler bankanın politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor. Peki, 18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Faiz kararı ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 18.08.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 09:32
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18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLERİ

18 Ağustos'taki Merkez Bankası toplantısıyla faiz kararı açıklanacak. Banka, Haziran'da faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Peki, 18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç?

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18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLERİ

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT 14.00'TE

Faiz kararı henüz açıklanmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 Ağustos ayı toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

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18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLERİ

2022 MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022

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18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLERİ

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "FAİZ" AÇIKLAMASI

6 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelişmiş ülkelerin tamamında ödemeler dengesinde çok ağır sancılar yaşanırken, Türkiye'nin hepsinden daha iyi durumda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

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18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLERİ

"Bu ülkelerin merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelirlerinin yüzde 40'ına dayandı. Banka aktifleri milli gelirlerini katbekat aşan bu ülkelerin bize sürekli dayatılan faiz artışlarından köşe bucak kaçmalarının sebebi resesyona, yani durgunluğa girme korkularıdır. Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz.