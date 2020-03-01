Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?

2020 emekli promosyon ödemeleri başladı mı? Emekli promosyonu ne kadar? Milyonlarca emekli için 2020 yılı ek ödeme yılı olacak. Yılın ilk günlerinde maaşlarına zam alan emekliler, şimdi de promosyon ödemesi alacak. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde de iki kez ikramiye yatırılacak. Gözler şimdi emekli promosyon ödemesine çevrildi. Peki, emekli promosyon ödemeleri başladı mı? Mart 2017 tarihinde başlayan uygulamada, bu yılın Mart ayı itibariyle sözleşmeler yenilenecek. İşte, tüm bankaların emekli promosyon miktarları!