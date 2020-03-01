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Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyonu ne kadar? İlk olarak Mart 2017'de başlayan promosyon uygulamasında sözleşmeler Mart 2020 itibariyle yenileniyor. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekliler promosyon ödemesi almaya hak kazanacak. Emekliler bu yıl bayram ikramiyelerinin yanı sıra promosyon alacak ve rahat edecek. Peki, bankalarda emekli promosyonu ne kadar? İşte tüm bankaların açıkladığı kampanya ve miktarlar…
Giriş Tarihi: 01.03.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 12:24
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Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
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Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
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Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
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- 12
Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
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Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?