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Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?

Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyonu ne kadar? İlk olarak Mart 2017'de başlayan promosyon uygulamasında sözleşmeler Mart 2020 itibariyle yenileniyor. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekliler promosyon ödemesi almaya hak kazanacak. Emekliler bu yıl bayram ikramiyelerinin yanı sıra promosyon alacak ve rahat edecek. Peki, bankalarda emekli promosyonu ne kadar? İşte tüm bankaların açıkladığı kampanya ve miktarlar…

Giriş Tarihi: 01.03.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 12:24
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Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?

2020 emekli promosyon ödemeleri başladı mı? Emekli promosyonu ne kadar? Milyonlarca emekli için 2020 yılı ek ödeme yılı olacak. Yılın ilk günlerinde maaşlarına zam alan emekliler, şimdi de promosyon ödemesi alacak. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde de iki kez ikramiye yatırılacak. Gözler şimdi emekli promosyon ödemesine çevrildi. Peki, emekli promosyon ödemeleri başladı mı? Mart 2017 tarihinde başlayan uygulamada, bu yılın Mart ayı itibariyle sözleşmeler yenilenecek. İşte, tüm bankaların emekli promosyon miktarları!

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Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin 1 Mart tarihi itibariyle yapılacağı öngörülüyor.

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Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'tan alan emeklilere 450 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor. Müşterinin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlamaktadır. Promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 1.000 TL ye (1.000 TL hariç) kadar olması halinde 300 TL, 1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olması halinde 375 TL, 2.000 TL'nin üzerinde olması halinde 450 TL'dir.

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Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 450 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. Aylık 1.000 TL altında maaş alanlara 300 TL, Aylık 1.000 TL ile 2.000 TL arasında maaş alanlara 375 TL, 2.000 TL ve üzeri maaş alanlara 450 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?

FİBABANKA

1.000 TL'ye (1.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 300 TL,

1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 375 TL,

2.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 450 TL ödeme yapılacak.

En az 2 adet otomatik ödeme talimatı veren müşteriler için ise aşağıda yer alan tutarlarda artırılmış promosyon ödemesi yapılacaktır:

1.000 TL'ye (1.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 330 TL,

1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 415 TL,

2.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 500 TL.