Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber masada! Ocak ayında maaşı yükselen, yıl içerisinde promosyon ve ikramiye alacak olan emeklilere bir ek ödeme daha gündemde. Maaşlarla birlikte verilen ek ödemenin artmasını isteyen emekliler için yeni bir formül gündeme geldi. Emeklilere her ay yüzde 4-5 ek ödeme verilirken, bu oranın yüzde 10'a çıkması isteniyor. Böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde, emekli maaşları en düşük 119, en yüksek 602 TL artış gösterecek. Peki, maaşa göre emekli ek ödemeler ne kadar olacak? İşte, SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu…