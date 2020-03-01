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Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber masada! Ocak ayında maaşı yükselen, yıl içerisinde promosyon ve ikramiye alacak olan emeklilere bir ek ödeme daha gündemde. Maaşlarla birlikte verilen ek ödemenin artmasını isteyen emekliler için yeni bir formül gündeme geldi. Emeklilere her ay yüzde 4-5 ek ödeme verilirken, bu oranın yüzde 10'a çıkması isteniyor. Böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde, emekli maaşları en düşük 119, en yüksek 602 TL artış gösterecek. Peki, maaşa göre emekli ek ödemeler ne kadar olacak? İşte, SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu…

Giriş Tarihi: 01.03.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 16:30
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Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?

2020 yılında maaşları Temmuz ayında artacak, yıl içerisinde promosyon ve ikramiye alacak emeklilere şimdi de ek ödeme gündeme geldi. Emekliye 602 TL ek ödeme formülü milyonlarca emeklinin maaşlarını yakından ilgilendiriyor. Türkiye Emekliler Derneği, "Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme yüzde 10'a çıkarılsın" çağrısı yaptı. Bu düzenleme hayata geçirse emekli ek ödemesi en düşük 119, en yüksek 602 TL olacak. Peki, emekli ek ödemeler ne kadar olacak? İşte, emeklilerin merak ettiği gelişmede son detaylar…

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Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?

EMEKLİ EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Ocak'ta maaşı yükselen, Temmuz'da bir zam daha alacak emeklilere, ekstra bir artış daha gündemde. Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen ek ödemenin artırılmasını istiyor.

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Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?

Türkiye Emekliler Derneği, çalışanlara asgari geçim indirimi olarak en az 220 lira ödendiğinin altını çizerek, "Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme yüzde 10'a çıkarılsın" çağrısı yapıyor.

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Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?

Halen maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Eğer talep hayata geçerse, tüm emeklilere her ay net maaşlarının yüzde 10'u kadar ek ödeme verilecek

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Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?

Ek ödeme oranı ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 liradan 119,88, en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek.