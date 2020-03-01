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Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?

Bankaların aldıkları fahiş ücret ve komisyonlar, yapılan düzenleme ile birlikte sınırlandırıldı. Buna göre internetten ve mobilden para göndermenin maliyeti 2 liraya kadar düşerken, uygulama bugünden itibaren resmen başladı. Peki yeni dönemde EFT ve havale ücretleri ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 01.03.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 11:20
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Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?

Bankaların fahiş ücret ve komisyon oranlarını sınırlandıran değişiklikler bugün yürürlüğe giriyor. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indiriliyor.

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Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?

Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürülüyor. Bireysel müşteriler ve ticari şirketler bundan böyle yapacakları işlemlerde bankalara daha az para ödeyecek.

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Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?

AÇILIŞ ÜCRETİ KALKTI

Bankalar müşterilerine yeni EFT, havale ücretleriyle ilgili bilgilendirmeleri göndermeye başladı. Buna göre, daha önce bankaların en az 6 TL olarak kestiği mobil ve internet EFT ücreti 1 TL'ye iniyor.

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Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?

EFT ücreti, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL (eskisi 17 TL), şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL (eskisi 67 TL) olacak. İşlem tutarı 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olan işlemlerde ise bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirlendi.

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Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?

Bireysel müşterilerden kayıp, ��alıntı ve benzeri nedenlerle yılda iki adede kadar kart yenileme ücreti kaldırılıyor. Bir yılda ikiden fazla kart yenileme durumunda ise sadece kart maliyeti alınacak.