Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?

Bankaların aldıkları fahiş ücret ve komisyonlar, yapılan düzenleme ile birlikte sınırlandırıldı. Buna göre internetten ve mobilden para göndermenin maliyeti 2 liraya kadar düşerken, uygulama bugünden itibaren resmen başladı. Peki yeni dönemde EFT ve havale ücretleri ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 01.03.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





