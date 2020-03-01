Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?
Bankaların aldıkları fahiş ücret ve komisyonlar, yapılan düzenleme ile birlikte sınırlandırıldı. Buna göre internetten ve mobilden para göndermenin maliyeti 2 liraya kadar düşerken, uygulama bugünden itibaren resmen başladı. Peki yeni dönemde EFT ve havale ücretleri ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.03.2020 11:19Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 11:20
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Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?
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Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?
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Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?
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Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?
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Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale ücretleri ne kadar?