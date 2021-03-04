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Milyonları ilgilendiriyor! Emekli olmak için tarihi karar: İptal edildi

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun başvurusu doğrultusunda emekli aylığı başvurusuna ilişkin kritik bir iptal kararı verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 09:40
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Milyonları ilgilendiriyor! Emekli olmak için tarihi karar: İptal edildi

Yüksek Mahkeme, emekli aylığı tahsis talebinde bulunmak için "işten ayrılma" şartı aranması kuralını anayasaya aykırı bularak iptal etti.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekli olmak için tarihi karar: İptal edildi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yer alan ve hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralın, çalışma hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekli olmak için tarihi karar: İptal edildi

OY BİRLİĞİYLE İPTAL

Milliyet'in haberine göre başvuruyu 14 Ocak'ta görüşen AYM, itiraz konusu kuralı anayasanın, "temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması" ile ilgili 13. ve "sosyal güvenlik hakkı" ile ilgili 60. maddelerine aykırı bularak iptaline oy birliğiyle karar verdi.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekli olmak için tarihi karar: İptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, yaşlılık aylığının sigortalıya uzun vadeli sigorta kollarından ömür boyu ödeme vadeden bir sigorta türü olup "sosyal güvenlik hakkı" kapsamında olduğu belirtildi. Ayrıca itiraz konusu kuralın bu hakkı sınırladığına dikkat çekildi.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekli olmak için tarihi karar: İptal edildi

Öte yandan kimileri hem SSK'lı hem de Bağ-Kur'lu çalışanların geçmişteki hizmetlerini nasıl birleştireceklerini merak ediyor. Önce, iş yeri sahiplerinin ya da ortakların Bağ-Kur'dan mı, yoksa SSK'dan mı emekli olabilecekler? İşte yanıtı...

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