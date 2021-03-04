Milyonları ilgilendiriyor! Emekli olmak için tarihi karar: İptal edildi

Öte yandan kimileri hem SSK'lı hem de Bağ-Kur'lu çalışanların geçmişteki hizmetlerini nasıl birleştireceklerini merak ediyor. Önce, iş yeri sahiplerinin ya da ortakların Bağ-Kur'dan mı, yoksa SSK'dan mı emekli olabilecekler? İşte yanıtı...