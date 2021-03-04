Bankaların faiz oranları değişti: 4 Mart Halkbank, TEB, Akbank, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

En uygun kredi veren bankalar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Herhangi bir sebepten dolayı krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, hangi bankanın daha uygun kredi verdiğini araştırıyor. Mart ayı itibarıyla ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları güncellendi. Peki, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 4 Mart Halkbank, TEB, Akbank, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...