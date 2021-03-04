04 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bankaların faiz oranları değişti: 4 Mart Halkbank, TEB, Akbank, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların faiz oranları değişti: 4 Mart Halkbank, TEB, Akbank, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

En uygun kredi veren bankalar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Herhangi bir sebepten dolayı krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, hangi bankanın daha uygun kredi verdiğini araştırıyor. Mart ayı itibarıyla ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları güncellendi. Peki, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 4 Mart Halkbank, TEB, Akbank, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 10:30
  • 1
  • 11
Bankaların faiz oranları değişti: 4 Mart Halkbank, TEB, Akbank, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sonrası madi açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlar, bankaların kredi kampanyalarını yakından takip etmeye başladılar. İhtiyaç kredisinin yanı sıra ev ya da otomobil almak isteyen vatandaşlar da güncel kredi faiz oranlarını merak ediyor. Banka banka güncel oranları yazımızda ele aldık. Peki, 4 Mart Halkbank, TEB, Akbank, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Bankaların faiz oranları değişti: 4 Mart Halkbank, TEB, Akbank, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 4 Mart tarihli banka banka güncel kredi faiz oranları:

  • 3
  • 11
Bankaların faiz oranları değişti: 4 Mart Halkbank, TEB, Akbank, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.52

Sıfır konut kredisi: 1.42

Tüketici kredisi: 1.68

Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64

Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66

  • 4
  • 11
Bankaların faiz oranları değişti: 4 Mart Halkbank, TEB, Akbank, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Hızlı ihtiyaç kredisi: 1.60

Sıfır km taşıt kredisi: 1.58

2. el taşıt kredisi: 1.60

Hesaplı Evim Konut Kredisi 1. el: 1.42

Hesaplı Evim Konut Kredisi 2. el: 1.47

  • 5
  • 11
Bankaların faiz oranları değişti: 4 Mart Halkbank, TEB, Akbank, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Sıfır taşıt kredisi: 1.48

İkinci el taşıt kredisi: 1.48

İhtiyaç kredisi: 1.52

Sarı Panjur konut kredisi: 1.40

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ