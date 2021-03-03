12 bin memur alınacak! İŞKUR KPSS şartsız memur alımı ne zaman yapılacak? İşte alım olacak kadrolar...

İŞKUR KPSS şartsız memur alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihleri, şartları ve ilan detayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yayımlanan ilana göre birçok kadroya alım yapılacak. KPSS puanı olmayan ya da düşük KPSS puanı olan adaylar için İŞKUR işçi alım ilanları yayımladı. İŞKUR KPSS şartsız memur alımı ne zaman yapılacak? İşte alım olacak kadrolar...