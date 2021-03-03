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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 12 bin memur alınacak! İŞKUR KPSS şartsız memur alımı ne zaman yapılacak? İşte alım olacak kadrolar... 12 bin memur alınacak! İŞKUR KPSS şartsız memur alımı ne zaman yapılacak? İşte alım olacak kadrolar...
İŞKUR KPSS şartsız memur alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS şartı aranmadan kamu kurum ve kuruluşlarından çalışacak vatandaşlar, aramalarında konuya geniş yer veriyor. Kurumlarda bulunan eksikliği karşılamak üzere açılan ilanlarda belli şartlar bulunuyor. Birçok kadroya yapılacak alımları için şartlar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, İŞKUR KPSS şartsız memur alımı ne zaman yapılacak? İşte alım olacak kadrolar...
Giriş Tarihi: 03.03.2021 22:24 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 22:24
İŞKUR KPSS şartsız memur alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihleri, şartları ve ilan detayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yayımlanan ilana göre birçok kadroya alım yapılacak. KPSS puanı olmayan ya da düşük KPSS puanı olan adaylar için İŞKUR işçi alım ilanları yayımladı. İŞKUR KPSS şartsız memur alımı ne zaman yapılacak? İşte alım olacak kadrolar...
GALERİ DEVAM EDİYOR GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
BELEDİYE İLANLARI BAŞVURU ŞARTLARI
Belediyelerde çalışmak isteyenlerden ilanlara başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,