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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! Çalışanlar için iki flaş değişiklik Milyonları ilgilendiriyor! Çalışanlar için iki flaş değişiklik Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları Paketi'nde çok sayıda devrim niteliğinde değişiklik yer aldı. Ekonomi reformları kapsamında çalışma hayatında iki önemli değişiklik gündeme gelecek. Uzaktan çalışma yasal zemine oturacak, kısmi çalışanlara da önemli haklar sağlanacak. Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 10:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları Paketi'nde çok sayıda devrim niteliğinde değişiklik yer aldı. Bu değişikliklerin uygulanma takvimleri de geçtiğimiz Salı günü açıklandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük çoğunluğu bu yıl sonuna kadar tamamlanacak olan reformlar finanstan, vergiye, çalışma hayatından sigortaya hemen her alanda yenilikleri hayatımıza getirecek.
ÇALIŞAN HAYATINDA İKİ REFORM Pakette yer alan çalışma hayatıyla ilgili konuların arasında özellikle uzaktan çalışma ve kısmi çalışma konuları dikkat çekiyor. Özellikle pandemi döneminde hayatımıza giren bu kavramların yasal bir zemine oturtulması bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak. EVDEN ÇALIŞIYORUZ Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısının ilgili kısmı şöyle: uzaktan çalışma ya da daha anlaşılır olması bakımından evden çalışma şu anda Türkiye'de birçok şirket tarafından uygulanıyor. Bu şekilde hem şirketlerin maliyetleri düşüyor hem de salgının yayılması önleniyor.
Ancak uzaktan çalışmanın detayları, işçi işveren hakları burada önem kazanıyor. Bu yüzden yeni dönemde bununla ilgili bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyuluyor. Fakat şu anda uygulamanın yaygın olması sebebiyle bir yönetmelik de çıkartıldı. Şimdi onun detaylarına bakalım.