Milyonları ilgilendiriyor! Çalışanlar için iki flaş değişiklik

EVDEN ÇALIŞIYORUZ

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısının ilgili kısmı şöyle: uzaktan çalışma ya da daha anlaşılır olması bakımından evden çalışma şu anda Türkiye'de birçok şirket tarafından uygulanıyor. Bu şekilde hem şirketlerin maliyetleri düşüyor hem de salgının yayılması önleniyor.