Emekliye intibak müjdesi! 2021 yılında 355 TL intibak zammı çıkacak mı? İntibak artışı son durum nedir?

Son dakika haberi... Emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? 2000 yılından sonra emekli olan milyonlarca SSK'lı, intibak zammının hangi tarihte çıkacağını merak ediyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde birçok konu gibi emekli intibak zammı da gündeme gelen konular arasında yer aldı. Yılbaşı için geri sayım başlarken, intibak zammının olup olmayacağı en çok aranılanlar arasında yerini koruyor. Peki, 2021 yılında 355 TL intibak zammı çıkacak mı? İntibak artışı son durum nedir? İşte ayrıntılar...