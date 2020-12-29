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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye intibak müjdesi! 2021 yılında 355 TL intibak zammı çıkacak mı? İntibak artışı son durum nedir? Emekliye intibak müjdesi! 2021 yılında 355 TL intibak zammı çıkacak mı? İntibak artışı son durum nedir?
Emekli maaşı intibak zammı son durum nedir? Yeni yıla girmemize kısa süre kala intibak artışı konusunda araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca emekli intibak beklenitisini sürdürüyor. Memur emeklileri kurum kaynaklı farkın giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ise 355 liraya varan zam yolu açılmasını istiyor. İntibak zammı konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 yılında 355 TL intibak zammı çıkacak mı? İntibak artışı son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:57
Son dakika haberi... Emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? 2000 yılından sonra emekli olan milyonlarca SSK'lı, intibak zammının hangi tarihte çıkacağını merak ediyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde birçok konu gibi emekli intibak zammı da gündeme gelen konular arasında yer aldı. Yılbaşı için geri sayım başlarken, intibak zammının olup olmayacağı en çok aranılanlar arasında yerini koruyor. Peki, 2021 yılında 355 TL intibak zammı çıkacak mı? İntibak artışı son durum nedir? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak.
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.
İntibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak zammının çıkacağı tarihi merak ediyor. Ancak intibak düzenlemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.