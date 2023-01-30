Milyonları ilgilendiren ödemeler başladı! TC kimlik no son hanesine göre hesaplara yatıyor! Destekleme ödemeleri...

Milyonlarca çiftçiyi yakından ilgilendiren tarımsal destek ödemeleri başladı. 27 Ocak'ta başlayan destek ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi. İşte TC kimlik no son hanesine göre ödeme tarihleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.01.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 11:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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