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Milyonları ilgilendiren ödemeler başladı! TC kimlik no son hanesine göre hesaplara yatıyor! Destekleme ödemeleri...

Milyonlarca çiftçiyi yakından ilgilendiren tarımsal destek ödemeleri başladı. 27 Ocak'ta başlayan destek ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi. İşte TC kimlik no son hanesine göre ödeme tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 11:33
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Milyonları ilgilendiren ödemeler başladı! TC kimlik no son hanesine göre hesaplara yatıyor! Destekleme ödemeleri...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçi destek ödemelerine ilişkin detayları açıkladı. 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemeleri 27 Ocak itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Çiftçilere yönelik gerçekleştirilen destek ödemesinin hangi günler yatırılacağı merak ediliyor. Söz konusu ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. İşte haberin detayları...

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Milyonları ilgilendiren ödemeler başladı! TC kimlik no son hanesine göre hesaplara yatıyor! Destekleme ödemeleri...

ÇİFTÇİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIYOR

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün (27 Ocak) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

İşte ödeme günleri:

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Milyonları ilgilendiren ödemeler başladı! TC kimlik no son hanesine göre hesaplara yatıyor! Destekleme ödemeleri...

TCKN son hanesi 6-8 olanlar: 27 Ocak 2023 saat 18.00'den sonra

TCKN son hanesi 0-2-4 olanlar: 3 Şubat 2023 saat 18.00'den sonra

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Milyonları ilgilendiren ödemeler başladı! TC kimlik no son hanesine göre hesaplara yatıyor! Destekleme ödemeleri...

972 MİLYON 333 BİN TL ÖDENİYOR

972 milyon 333 bin TL'lik destekleme ödemeleri 27 Ocak'tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği kapsamında 956 milyon 455 bin 159 TL, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 13 milyon 743 bin 303 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında ise 2 milyon 134 bin 538 TL ödeniyor.

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Milyonları ilgilendiren ödemeler başladı! TC kimlik no son hanesine göre hesaplara yatıyor! Destekleme ödemeleri...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte 2023 çiftçi destek ödemesi sorgulaması yapabiliyor. e-Devlet ekranına giriş yaptıktan sonra tarımsal destek ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.