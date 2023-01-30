31 Ocak 2023, Salı
Mazot ve Gübre Desteği ŞUBAT 2023 ÖDEME TAKVİMİ! Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. 1 milyon 152 bin çiftçi için 8,6 milyar liralık ödemeler 6 ay öncesinde yapıldı. Peki, "Mazot ve gübre desteği ne zaman, hangi tarihte yatacak?İşte, 81 ilde yatırılacak mazot ve gübre desteği hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 30.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 08:55
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14