Mazot ve Gübre Desteği ŞUBAT 2023 ÖDEME TAKVİMİ! Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

2023 yılında mazot ve gübre desteklerinin ne zaman yatacağı tarih merak konusu oluyor. Binlerce çiftçinin faydalandığı mazot ve gübre destekleri her yıl tarımsal destek ödemeler kapsamında veriliyor. Bakan Kirişçi, ödemeler hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna da yanıt vermiş oldu. Peki, Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak 2023? İşte, detaylar...