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Haberler Galeri Mazot ve Gübre Desteği ŞUBAT 2023 ÖDEME TAKVİMİ! Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Mazot ve Gübre Desteği ŞUBAT 2023 ÖDEME TAKVİMİ! Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. 1 milyon 152 bin çiftçi için 8,6 milyar liralık ödemeler 6 ay öncesinde yapıldı. Peki, "Mazot ve gübre desteği ne zaman, hangi tarihte yatacak?İşte, 81 ilde yatırılacak mazot ve gübre desteği hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 30.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 08:55
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Mazot ve Gübre Desteği ŞUBAT 2023 ÖDEME TAKVİMİ! Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

2023 yılında mazot ve gübre desteklerinin ne zaman yatacağı tarih merak konusu oluyor. Binlerce çiftçinin faydalandığı mazot ve gübre destekleri her yıl tarımsal destek ödemeler kapsamında veriliyor. Bakan Kirişçi, ödemeler hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna da yanıt vermiş oldu. Peki, Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak 2023? İşte, detaylar...

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Mazot ve Gübre Desteği ŞUBAT 2023 ÖDEME TAKVİMİ! Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Adana programı kapsamında bir dizi toplantıya katıldı.

Bakan Kirişci önce bir otelde düzenlenen "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler" ödül törenine katıldı. Mazot ve gübre desteklerinin erkene çekildiğini ifade eden Bakan Kirişci, "1 milyon 152 bin çiftçi için 8,6 milyar liralık mazot ve gübre desteğini 6 ay öncesinden ödemeye başladık" dedi.

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Mazot ve Gübre Desteği ŞUBAT 2023 ÖDEME TAKVİMİ! Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı.

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Mazot ve Gübre Desteği ŞUBAT 2023 ÖDEME TAKVİMİ! Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün (27 Ocak) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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Mazot ve Gübre Desteği ŞUBAT 2023 ÖDEME TAKVİMİ! Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.