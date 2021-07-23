23 Temmuz 2021, Cuma
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Milyonları ilgilendiren gelişme! Toplu para ödeyerek emekli olmak mümkün! Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları...
Milyonlarca kişi uzun yıllar çalışmanın ardından emekli olmanın hayalini kuruyor. Emeklilik için birçok yeni düzenleme gelirken, detaylar yakından takip ediliyor. Çalışılmayan günlerin primleri toplu ödenmiyor. Fakat bunun istisnası olarak borçlanma hakkı veriliyor. Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları tarzında imkanlarla geçmiş boşluklar doldurulabiliyor. Prim satın alınıp, erken emeklilik gerçekleşebiliyor. İşte, emekli olmak için prim ödemesi yapmanın detayları...
Giriş Tarihi: 23.07.2021 18:47 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 18:47
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