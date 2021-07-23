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Milyonları ilgilendiren gelişme! Toplu para ödeyerek emekli olmak mümkün! Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları...

Milyonlarca kişi uzun yıllar çalışmanın ardından emekli olmanın hayalini kuruyor. Emeklilik için birçok yeni düzenleme gelirken, detaylar yakından takip ediliyor. Çalışılmayan günlerin primleri toplu ödenmiyor. Fakat bunun istisnası olarak borçlanma hakkı veriliyor. Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları tarzında imkanlarla geçmiş boşluklar doldurulabiliyor. Prim satın alınıp, erken emeklilik gerçekleşebiliyor. İşte, emekli olmak için prim ödemesi yapmanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2021 18:47 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 18:47
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Milyonları ilgilendiren gelişme! Toplu para ödeyerek emekli olmak mümkün! Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları...

Milyonları ilgilendiren gelişme. Toplu para ödeyerek emekli olmak mümkün. Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları gibi imkanlarla geçmiş boşluklar doldurulabiliyor. Emekli olmak için belirli kuralların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar ilk sigorta olduğunuz tarihten sonra belli bir zamanı geçirmek, belli bir yaşa gelmek ve istenilen sayıda prim ödemesi yapmak. Bu zamanları ve prim sayılarını ilk sigorta olunan yani çalışmaya başlanılan tarih belirliyor. İşte, toplu para ödeyerek emekli olmanın şartları...

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Milyonları ilgilendiren gelişme! Toplu para ödeyerek emekli olmak mümkün! Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları...

Sigortalılar bazı hâllerde çalışma imkanları bulamadıklarından dolayı prim eksiklikleri oluyor. Çalışma hayatına doğum, askerlik, yurtdışı, eğitim gibi nedenlerle ara vermek durumunda kalınıyor.

İşte bu hâllerde bu eksik günleri satın almak yoluyla yani borçlanarak tamamlama imkanı veriliyor. Üstüne üstlük bazı hâllerde bu işlem size seneler evvel erken emekli olma şansı da tanıyor. Örnek vermek gerekirse; sigortadan evvel askerlik yapanlar 1 yaş erken emekli olabilirken, kadınlar 3 çocuk borçlanarak 6 sene kazanıyor, yaş şartı tamamlanması durumunda 6 sene erken emekli olunabilir.

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Milyonları ilgilendiren gelişme! Toplu para ödeyerek emekli olmak mümkün! Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları...

YASADA SIRALANIYOR

Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41'inci Maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre şu süreler borçlanılarak prim kazanılabiliyor. Burada borçlanmaktan kasıt o günlerin parasını ödeyerek satın alma anlamı taşıyor. İşte o süreler:

a) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

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Milyonları ilgilendiren gelişme! Toplu para ödeyerek emekli olmak mümkün! Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları...

b) Sigortalı kadının, 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,

c) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

d) Kamu personelinin aylıksız izin süreleri,

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Milyonları ilgilendiren gelişme! Toplu para ödeyerek emekli olmak mümkün! Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları...

e) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

f) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

g) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

h) Grev ve lokavtta geçen süreleri,

ı) 4857 sayılı Kanun'a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,