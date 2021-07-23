Milyonları ilgilendiren gelişme! Toplu para ödeyerek emekli olmak mümkün! Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları...

YASADA SIRALANIYOR

Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41'inci Maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre şu süreler borçlanılarak prim kazanılabiliyor. Burada borçlanmaktan kasıt o günlerin parasını ödeyerek satın alma anlamı taşıyor. İşte o süreler:

a) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,