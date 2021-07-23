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10 ay 2.862 TL verilecek! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay

SGK tarafından birçok kalem altında destek ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri de, işsiz kalanlara yönelik verilen işsizlik maaşı... Yılın ilk altı aylık enflasyon verisi ile birlikte işsizlik maaşlarına da zam yapıldı. Buna göre, işsizlik maaşı almaya hak kazananlara 10 ay boyunca 2.862 TL verilecek. Brüt maaşa göre belirlenen işsizlik maaşında alt ve üst sınırlar bulunuyor. Sigortalının işten ayrıldıktan sonra 1 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Başvuru süresi aşıldığında maaş süresi de o kadar düşüyor. İşte detaylar...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 23.07.2021 15:40
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10 ay 2.862 TL verilecek! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay

İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? Kimler işsizlik maaşı alabilir? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işini kaybedenler için işsizlik ödeneği devreye alındı. Bu ödenek, işsizler için önemli bir destek olmaya devam ediyor. Böylelikle işsiz kalan vatandaşların yeni bir iş bulana kadar nakit ihtiyaçları karşılanıyor. İşsizlik maaşı geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor.

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10 ay 2.862 TL verilecek! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay

10 AY BOYUNCA DESTEK SAĞLANIYOR

İşsizlik maaşı geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor. Asgari ücretli bir vatandaşın alacağı en düşük işsizlik maaşı 1.431 lira, en yüksek maaş ise 2.862 lira olarak belirlendi.

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10 ay 2.862 TL verilecek! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

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10 ay 2.862 TL verilecek! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.

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10 ay 2.862 TL verilecek! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,