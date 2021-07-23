10 ay 2.862 TL verilecek! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay

SGK tarafından birçok kalem altında destek ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri de, işsiz kalanlara yönelik verilen işsizlik maaşı... Yılın ilk altı aylık enflasyon verisi ile birlikte işsizlik maaşlarına da zam yapıldı. Buna göre, işsizlik maaşı almaya hak kazananlara 10 ay boyunca 2.862 TL verilecek. Brüt maaşa göre belirlenen işsizlik maaşında alt ve üst sınırlar bulunuyor. Sigortalının işten ayrıldıktan sonra 1 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Başvuru süresi aşıldığında maaş süresi de o kadar düşüyor. İşte detaylar...