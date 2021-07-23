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Haberler Galeri Emeklinin gözü o tarihe çevrildi! 355 TL zam müjdesi kapıda! SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...

Emeklinin gözü o tarihe çevrildi! 355 TL zam müjdesi kapıda! SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...

Milyonlarca emekli gözünü toplu sözleşmeden çıkacak kararlara çevirdi. Memur ve memur emeklilerinin ekonomik ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlayacak. Seyyanen zam, refah payı ve 3600 ek göstergenin masaya yatırılacağı toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak kararlar bekleniyor. Sendikalar ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak. İşte, SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2021 19:04
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Emeklinin gözü o tarihe çevrildi! 355 TL zam müjdesi kapıda! SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...

Emeklinin gözü o tarihe çevrildi. 355 TL zam müjdesi kapıda. SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı ve 3600 ek gösterge gibi talepler toplu sözleşme görüşmelerinde masaya yatırılacak. Diğer yandan emeklilerin intibak zammına yönelik beklentilerinide masaya taşımaları bekleniyor. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının ek ödemeyle giderilmesi istenecek. 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler SSK ve Bağkur'lulara umut olacak. Toplu sözleşme için detayları haberimizde derledik. İşte, SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin gözü o tarihe çevrildi! 355 TL zam müjdesi kapıda! SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde başlayacak.

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Emeklinin gözü o tarihe çevrildi! 355 TL zam müjdesi kapıda! SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.

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Emeklinin gözü o tarihe çevrildi! 355 TL zam müjdesi kapıda! SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...

Seyyanen zam ve refah payı talepler arasında

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.

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Emeklinin gözü o tarihe çevrildi! 355 TL zam müjdesi kapıda! SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...

Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.