HaberlerGaleriEmeklinin gözü o tarihe çevrildi! 355 TL zam müjdesi kapıda! SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...
Emeklinin gözü o tarihe çevrildi! 355 TL zam müjdesi kapıda! SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...
Milyonlarca emekli gözünü toplu sözleşmeden çıkacak kararlara çevirdi. Memur ve memur emeklilerinin ekonomik ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlayacak. Seyyanen zam, refah payı ve 3600 ek göstergenin masaya yatırılacağı toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak kararlar bekleniyor. Sendikalar ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak. İşte, SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...