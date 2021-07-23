Emeklinin gözü o tarihe çevrildi. 355 TL zam müjdesi kapıda. SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı ve 3600 ek gösterge gibi talepler toplu sözleşme görüşmelerinde masaya yatırılacak. Diğer yandan emeklilerin intibak zammına yönelik beklentilerinide masaya taşımaları bekleniyor. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının ek ödemeyle giderilmesi istenecek. 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler SSK ve Bağkur'lulara umut olacak. Toplu sözleşme için detayları haberimizde derledik. İşte, SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...