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Milyonları ilgilendiren gelişme! Kimler kıdem tazminatı alabilir?

Her yıl bir brüt maaşa denk gelen kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Çalışanların kıdem tazminatı ile ilgili en çok merak ettiği konuların başında ise "Kendim işten çıkarsam kıdem tazminatı alabilir miyim?" sorusu geliyor. Peki kıdem tazminatı hangi şart ve durumlarda alınır? Kimler kıdem tazminatı alabilir? Kendi işten çıkan kıdem tazminatı alabilir mi? SGK'dan alınan emeklilik belgesi ile kıdem tazminatı alınabilir mi?

Giriş Tarihi: 14.04.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 10:02
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Milyonları ilgilendiren gelişme! Kimler kıdem tazminatı alabilir?

Kimler kendi istekleriyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatında birinci şart, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak.

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Milyonları ilgilendiren gelişme! Kimler kıdem tazminatı alabilir?

Erkeklerde askerlik, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor. Çalışan emekli olduğunda da kıdem tazminatını alabiliyor.

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Milyonları ilgilendiren gelişme! Kimler kıdem tazminatı alabilir?

Evlilik, askerlik, emeklilik şartlarının dışında; emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmasına karşın yaştan dolayı emekli olamayanlar da tazminata hak kazanıyor. Nasıl mı? Madde madde açıklayalım...

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Milyonları ilgilendiren gelişme! Kimler kıdem tazminatı alabilir?

BU ŞARTLARA DİKKAT!
İlk kez sigortalı olduğu tarih, 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 çalışma yılını doldurup, 3600 prim gün sayısını tamamladıklarında kendi istekleri ile işten ayrılıp, kıdem tazminatını alabiliyorlar.

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Milyonları ilgilendiren gelişme! Kimler kıdem tazminatı alabilir?

İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp, 4500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksınız 7000 prim günü doldurduklarında işyerinden kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilirler.