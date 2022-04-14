Milyonları ilgilendiren gelişme! Kimler kıdem tazminatı alabilir?

Her yıl bir brüt maaşa denk gelen kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Çalışanların kıdem tazminatı ile ilgili en çok merak ettiği konuların başında ise "Kendim işten çıkarsam kıdem tazminatı alabilir miyim?" sorusu geliyor. Peki kıdem tazminatı hangi şart ve durumlarda alınır? Kimler kıdem tazminatı alabilir? Kendi işten çıkan kıdem tazminatı alabilir mi? SGK'dan alınan emeklilik belgesi ile kıdem tazminatı alınabilir mi?

Giriş Tarihi: 14.04.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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