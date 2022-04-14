Benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste: 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar? Rusya - Ukrayna savaşı kaynaklı brent petrolde dalgalı seyir izliyor. Brent petrolde yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları aşağı ve yukarı yönlü etkileniyor. Dün 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, güne 0,7 azalışla 108,07 dolardan başladı. Peki, 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.04.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 13:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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