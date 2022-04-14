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Haberler Galeri Benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste: 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste: 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar? Rusya - Ukrayna savaşı kaynaklı brent petrolde dalgalı seyir izliyor. Brent petrolde yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları aşağı ve yukarı yönlü etkileniyor. Dün 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, güne 0,7 azalışla 108,07 dolardan başladı. Peki, 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 13:01
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Benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste: 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar? Dün 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, güne 108,07 dolardan başladı. Rusya-Ukrayna savaşı kaynalı Brent petrol fiyatında hareketlilik sürerken, dünya genelinde akaryakıt fiyatları da dalgalı seyir izliyor. Peki, 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste...

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Benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste: 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 14 Nisan benzin, mazot ve LPG fiyatları güncel liste:

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Benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste: 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

14 Nisan İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 20.23 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.75 TL

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Benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste: 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

14 Nisan Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 20.31 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.97 TL

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Benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste: 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

14 Nisan İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.12 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 20.32 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.69 TL