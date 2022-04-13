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Emeklilik imkanı sağlanıyor! Detaylar belli oldu, kadın-erkek fark etmiyor! Üstelik çalışma şartı yok...

Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kadın ve erkek fark etmeden şartların yerine getirilmesi halinde emeklilik imkanı sağlanıyor. Kadınlar için çalışma zorunluluğu bulunmuyor. Gurbetçi vatandaşlara Türkiye'den emekli olma imkanı sağlanıyor. Vatandaşlar yurt dışı sürelerini borçlanarak emekli olabiliyor. Sigorta girişi olan ve olmayan herkes sağlanan imkandan yararlanabiliyor. İşte, Yurt dışı borçlanma şartları neler? Yurt dışında çalışanlar nasıl emekli olur? Konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2022 20:34 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 20:35
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Emeklilik imkanı sağlanıyor! Detaylar belli oldu, kadın-erkek fark etmiyor! Üstelik çalışma şartı yok...

Emeklilik fırsatı için detaylar belli oldu. Kadın-erkek fark etmiyor, çalışma şartı aranmıyor. Milyonlarca vatandaşımız yurt dışında çalışma hayatını sürdürüyor. Bir kısmı daha önce Türkiye'de çalışmış ve sigorta girişi bulunurken, bir kısmının ise sigorta girişi bulunmuyor. Her iki durumda da emekli olma imkanı sağlanıyor. Üstelik kadınlarda çalışma şartı da aranmıyor. Belirlenen şartları yerine getirenler emeklilik imkanından yararlanabilecek. İşte, yurt dışı borçlanması nereden, nasıl yapılır?

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Emeklilik imkanı sağlanıyor! Detaylar belli oldu, kadın-erkek fark etmiyor! Üstelik çalışma şartı yok...

SİGORTALILIK SÜRELERİ

Borçlanma kapsamındaki süreler; yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerdir. "Sigortalılık süresi" deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılmalıdır.

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Emeklilik imkanı sağlanıyor! Detaylar belli oldu, kadın-erkek fark etmiyor! Üstelik çalışma şartı yok...

Çalışılmış olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak kabul edilip, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir.

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Emeklilik imkanı sağlanıyor! Detaylar belli oldu, kadın-erkek fark etmiyor! Üstelik çalışma şartı yok...

"İşsizlik süresi" ibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade eder. İşsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurt dışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılır. İkamet süreleri ve boşta geçen süreler de bu kapsamda değerlendirilir. Yurt dışında "ev kadını olarak geçen süreler" medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurt dışında bulundukları süreleri ifade eder. Ev kadınlığı sürelerinin borçlanmasında Türkiye'de geçirilen süreler dikkate alınmaz.

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Emeklilik imkanı sağlanıyor! Detaylar belli oldu, kadın-erkek fark etmiyor! Üstelik çalışma şartı yok...

VATANDAŞLIK ŞART MI?

Yurt dışında 18 yaşın doldurulmasından önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamında değildir.