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Emeklilik imkanı sağlanıyor! Detaylar belli oldu, kadın-erkek fark etmiyor! Üstelik çalışma şartı yok...
Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kadın ve erkek fark etmeden şartların yerine getirilmesi halinde emeklilik imkanı sağlanıyor. Kadınlar için çalışma zorunluluğu bulunmuyor. Gurbetçi vatandaşlara Türkiye'den emekli olma imkanı sağlanıyor. Vatandaşlar yurt dışı sürelerini borçlanarak emekli olabiliyor. Sigorta girişi olan ve olmayan herkes sağlanan imkandan yararlanabiliyor. İşte, Yurt dışı borçlanma şartları neler? Yurt dışında çalışanlar nasıl emekli olur? Konu hakkında son gelişmeler...