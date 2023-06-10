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Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis'e geliyor! Emekliden, asgari ücretliye; memurdan kiracıya... Hepsinin gözü TBMM'de

Yeni Meclis, gelecek hafta çalışmalarına başlıyor. Tatile girmeden önce gündemi yoğun olacak olan TBMM'de memurdan emekliye, işçiden esnafa, ev kadınlarından kiracılara varana kadar milyonları ilgilendiren 10 düzenleme hızlıca gündeme alınacak ve çözüme kavuşturulacak. İşte Meclis'in gündemi...

Giriş Tarihi: 10.06.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 07:07
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Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis’e geliyor! Emekliden, asgari ücretliye; memurdan kiracıya... Hepsinin gözü TBMM’de

Meclis, 28. Yasama Dönemi'ne önemli konuların ele alınacağı yoğun gündemle başlayacak. TBMM Başkanlığı seçiminin ardından ilk toplantısını salı günü gerçekleştirecek Meclis Genel Kurulu'nda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlenecek.

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Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis’e geliyor! Emekliden, asgari ücretliye; memurdan kiracıya... Hepsinin gözü TBMM’de

Takvim.com.tr'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre Genel Kurul'da çarşamba günü, TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonlarda parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okunacak ve oya sunulacak. İhtisas komisyonları, Genel Kurul'daki üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

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Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis’e geliyor! Emekliden, asgari ücretliye; memurdan kiracıya... Hepsinin gözü TBMM’de

Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi, gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, kiracıları rahatlatacak düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak.

İşte Meclis'in gündemine hızla gelmesi beklenen düzenlemeler...

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Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis’e geliyor! Emekliden, asgari ücretliye; memurdan kiracıya... Hepsinin gözü TBMM’de

100 BİN TAŞERONA KADRO:
Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere yönelik olacak. KİT'lerdeki 100 bin taşeron işçinin sorunu çözülecek, beklenen düzenleme hayata geçirilecek.

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Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis’e geliyor! Emekliden, asgari ücretliye; memurdan kiracıya... Hepsinin gözü TBMM’de

EMEKLİLERE EK ZAM:
Emeklilerin Temmuz zammı artırılacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur'luların ilk 6 aylık enflasyon artışına refah payı eklenecek. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yapılacağı duyurulan kademeli ek zam için yasa çıkarılırken, taban emekli aylığı ödemesinde de artış bekleniyor.