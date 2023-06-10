Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis’e geliyor! Emekliden, asgari ücretliye; memurdan kiracıya... Hepsinin gözü TBMM’de

Takvim.com.tr'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre Genel Kurul'da çarşamba günü, TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonlarda parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okunacak ve oya sunulacak. İhtisas komisyonları, Genel Kurul'daki üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.