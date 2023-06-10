10 Haziran 2023, Cumartesi
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis'e geliyor! Emekliden, asgari ücretliye; memurdan kiracıya... Hepsinin gözü TBMM'de
Yeni Meclis, gelecek hafta çalışmalarına başlıyor. Tatile girmeden önce gündemi yoğun olacak olan TBMM'de memurdan emekliye, işçiden esnafa, ev kadınlarından kiracılara varana kadar milyonları ilgilendiren 10 düzenleme hızlıca gündeme alınacak ve çözüme kavuşturulacak. İşte Meclis'in gündemi...
Giriş Tarihi: 10.06.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 07:07
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14