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Haberler Galeri Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 | Zam geldi mi, ne kadar?

Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 | Zam geldi mi, ne kadar?

Evde Bakım Maaşı ne zaman yatacak, yattı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Her ay farklı şehirlere farklı tarihlerde yatan evde bakım maaşının detayları merak ediliyor. Bir yandan da gözler maaşların zamlanıp zamlanmadığına çevrildi. Peki evde bakım maaşına zam geldi mi? Ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 22:21
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Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 | e-Devlet ödeme sorgulama ekranı

Haziran ayı evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bakım maaşlarının erken yatıp yatmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Bakanlık tarafından, evde yardıma muhtaç yakınlarına bakan vatandaşlar için her ay ödenen yardım paralarına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 | e-Devlet ödeme sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Maaşların hesaplara erken yatacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

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Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 | e-Devlet ödeme sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

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Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 | e-Devlet ödeme sorgulama ekranı

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 | e-Devlet ödeme sorgulama ekranı

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.