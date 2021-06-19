19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?

Evde bakım yardımı ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 535 bin kişinin faydalandığı evde bakım yardımı ödeneğinin bu ayki ödemeleri başladı. Haziran ayı ödemelerinin hangi illere yatırıldığını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Söz konusu yardım ödemesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı? İşte 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...