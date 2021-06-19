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19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?

Evde bakım yardımı ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 535 bin kişinin faydalandığı evde bakım yardımı ödeneğinin bu ayki ödemeleri başladı. Haziran ayı ödemelerinin hangi illere yatırıldığını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Söz konusu yardım ödemesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı? İşte 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2021 09:33
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19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?

19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç kişilerin desteklenmesi için "evde bakım yardımı" başlığı altında yardım ödemesi yapılıyor. Her ay belirli tarihler aralığında gerçekleştirilen yardım ödemelerinin bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Peki, 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı? İşte 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

İşte 19 Haziran 2021 evde bakım yardımı yatan iller güncel liste:

Tokat, Bolu, Ordu, Aksaray, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Antalya, Edirne, Adıyaman, Sakarya, Samsun, Balıkesir, Düzce, Osmaniye, Mardin, Bilecik, Zonguldak, Uşak, Konya, İstanbul, Niğde, Kars, Giresun, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Hatay, Isparta, Karabük, Manisa, Bursa, Erzincan, Adana, İzmir, Kayseri, Aydın.

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19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.