Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Fark tutarı belli oldu! Asgari ücrete bağlı aylıklarda artış...

Son dakika... Asgari ücretin değişmesi ile birlikte birçok kişinin maaşı da değişiyor. Ancak milyonları ilgilendiren bir kesimin maaşlarında hesaplar değişti. Vatandaşlar tarafından "2021 yaşlılık maaş zammı ne kadar olacak, yaşlılık aylığı arttı mı" sorularını merak etmeye başladı. Değişen maaşlar ve yeni miktarları hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...