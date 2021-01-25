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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Fark tutarı belli oldu! Asgari ücrete bağlı aylıklarda artış... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Fark tutarı belli oldu! Asgari ücrete bağlı aylıklarda artış...
Son dakika... Asgari ücretin değişmesi ile birlikte birçok kişinin maaşı da değişiyor. Ancak milyonları ilgilendiren bir kesimin maaşlarında hesaplar değişti. Vatandaşlar tarafından "2021 yaşlılık maaş zammı ne kadar olacak, yaşlılık aylığı arttı mı" sorularını merak etmeye başladı. Değişen maaşlar ve yeni miktarları hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 18:15 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 18:15
Asgari ücrete endeksli birçok sosyal yardım ödemesi 2021 Ocak zammı sonrasında artış gösterdi. Yardımlardan yararlanan binlerce kişi yeni yılda alacakları maaş miktarlarını merak ediyor. 65 yaş aylığındaki gelir sınırı asgari ücrete endeksli. Asgari ücretteki önemli artış sonrası daha önce 65 yaş aylığı alamayan kişilerin yeni yıl ile birlikte aylık alabilmesi mümkün olabilir. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
65 yaş aylığı ile ilgili son iki yıldır çok önemli değişiklikler hayata geçirildi. Bunlardan ilki 65 yaş aylığı alınabilmesi için dikkate alınan gelir sınırında 65 yaş üstü kişinin yaşadığı hanedeki toplam gelire değil, yalnızca eşi ile birlikte toplam gelire bakılmasıydı. Diğeri ise 65 yaş aylığının miktarındaki artıştı.
Diğer yandan 65 yaş aylığındaki gelir sınırı da asgari ücrete endeksli. Asgari ücretteki önemli artış sonrası daha önce 65 yaş aylığı alamayan kişilerin yeni yıl ile birlikte aylık alabilmesi mümkün olabilir.
HESAP DEĞİŞTİ
19 Ağustos 2018 tarihli ve 30514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 65 yaş aylığının bağlanması açısından artık aynı hanede yaşayan tüm fertlerin gelirleri dikkate alınmıyor.
Düzenlemeye göre, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişilerin 65 yaş aylığına hak kazanabilmeleri için sadece varsa eşlerinin ve kendilerinin gelirlerine bakılıyor ve eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Bununla birlikte, düzenlemeye göre, eşlerin aynı evde yaşayıp yaşamamaları da dikkate alınmıyor.