Emekliye promosyon müjdesi: Bankalar promosyon ödemeleri ne zaman? İşte ücretleri...

Emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı duyurulmadan önce katılım bankaları tarafından bazı kampanyalar başlatılmıştı.

Maaşını taşıyana çeyrek altın gibi kampanyalar ile emeklilerin yüzleri gülmüştü. Daha önce bu bankalar ile maaş taşıma konusunda anlaşma yapanlar ancak anlaşmaları bittiğinde kamu bankaları ile protokol imzalayabilecekler.