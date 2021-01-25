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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye promosyon müjdesi: Bankalar promosyon ödemeleri ne zaman? İşte ücretleri... Emekliye promosyon müjdesi: Bankalar promosyon ödemeleri ne zaman? İşte ücretleri...
Bankalar promosyon ödemeleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlarını alacaklar. 2021 yılında maaşlarını belirlenen bankalara taşıyan emeklilere 1500, 2000 ve 2500 TL ödemeler yapılıyor. Emeklilerin maaşlarına ek ödenen tutarlar derin nefes alıyor. Emekliler bankaların promosyon ödeme miktarları ve tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, Bankalar promosyon ödemeleri ne zaman? İşte ücretleri...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 20:14 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 20:14
Emekliler maaşlarının yanı sıra promosyon ödemeleri ile derin nefes alıyor. Promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarıdır. Bankaların emeklilere vereceği alt tutar promosyon ödemesi belirlenmişti. Özel bankaların tutarları bu dönemde oldukça dikkat çekiyor. 2021 yılında maaşlarını belirlenen bankalara taşıyan emekliler, aldıkları emekli maaşına göre promosyon ödemeleri alacak. İşte, emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Emekli promosyon miktarları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR BANKALARIN PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yılı kapsayan süreyle yapılmaktadır. Bu süre bittikten sonra emekliler ile bankalar arasında yine bir protokol anlaşması imzalanacak.
2021 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?
Emeklilerin promosyon ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son haneleri dikkate alınarak ödenecek. T.C. kimlik numarasının son hanesine promosyon ödemelerinin yapılacağı aylar;
0-2 olanlar Mart ayında
2-4 olanlar Nisan ayında 6-8 olanlar Mayıs ayında promosyon alıyor.
Emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı duyurulmadan önce katılım bankaları tarafından bazı kampanyalar başlatılmıştı.
Maaşını taşıyana çeyrek altın gibi kampanyalar ile emeklilerin yüzleri gülmüştü. Daha önce bu bankalar ile maaş taşıma konusunda anlaşma yapanlar ancak anlaşmaları bittiğinde kamu bankaları ile protokol imzalayabilecekler.
Özel bankalar ile anlaşma yapanların ise anlaşmalarını kamu bankalarına taşımadan promosyon ödemesi alabilmelerinin önü açıktır.