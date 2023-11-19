Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, EYT'liye gece saat 23.00'de duyuruldu! 20-21-22-23-24 Kasım'da tahsis numarasına göre yatacak! 7.500 TL'ye ek 12.000 TL!

2023 yılının ikinci yarısında 16 milyonu aşkın emekli vatandaş, bankaların sunduğu yeni teklifleri değerlendirmeye başladı. Emeklilik maaşlarına yönelik artan zam beklentileri, bankaların avantajlar ve promosyonlar sunarak emeklilerin dikkatini çekmesine neden oluyor. Bu bağlamda, her banka kendi stratejisine göre şekillendirdiği tekliflerle, emekliler için yıl sonuna doğru kritik bir fırsat kapısı aralıyor. İşte banka banka emekliye promosyon miktarları...