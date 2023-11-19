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Haberler Galeri Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, EYT'liye gece saat 23.00'de duyuruldu! 20-21-22-23-24 Kasım'da tahsis numarasına göre yatacak! 7.500 TL'ye ek 12.000 TL!

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, EYT'liye gece saat 23.00'de duyuruldu! 20-21-22-23-24 Kasım'da tahsis numarasına göre yatacak! 7.500 TL'ye ek 12.000 TL!

2023 yılının ikinci yarısında 16 milyonu aşkın emekli vatandaş, bankaların sunduğu yeni teklifleri değerlendirmeye başladı. Emeklilik maaşlarına yönelik artan zam beklentileri, bankaların avantajlar ve promosyonlar sunarak emeklilerin dikkatini çekmesine neden oluyor. Bu bağlamda, her banka kendi stratejisine göre şekillendirdiği tekliflerle, emekliler için yıl sonuna doğru kritik bir fırsat kapısı aralıyor. İşte banka banka emekliye promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2023 23:26 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 23:46
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Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, EYT’liye gece saat 23.00’de duyuruldu! 20-21-22-23-24 Kasım’da tahsis numarasına göre yatacak! 7.500 TL’ye ek 12.000 TL!

Her banka, emeklilere yönelik özel avantajlar sunarak rekabetin sürdüğü bir alanda kendine bir yer ediniyor. Emekliler, maaşlarına yapılacak zam öncesinde, bankaların sunduğu çeşitli cazip teklifler arasından ihtiyaçlarına en uygun olanı seçme şansına sahipler. Yeni yılın gelmesiyle birlikte, bankalar arasındaki rekabetin artarak emeklilere daha fazla avantaj sunması bekleniyor. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, EYT’liye gece saat 23.00’de duyuruldu! 20-21-22-23-24 Kasım’da tahsis numarasına göre yatacak! 7.500 TL’ye ek 12.000 TL!

Garanti BBVA

Garanti BBVA 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL promosyon sunuyor.

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Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, EYT’liye gece saat 23.00’de duyuruldu! 20-21-22-23-24 Kasım’da tahsis numarasına göre yatacak! 7.500 TL’ye ek 12.000 TL!

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.

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Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, EYT’liye gece saat 23.00’de duyuruldu! 20-21-22-23-24 Kasım’da tahsis numarasına göre yatacak! 7.500 TL’ye ek 12.000 TL!

İş Bankası

İş Bankası 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL promosyon sunuyor.

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Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, EYT’liye gece saat 23.00’de duyuruldu! 20-21-22-23-24 Kasım’da tahsis numarasına göre yatacak! 7.500 TL’ye ek 12.000 TL!

TEB

TEB emeklilere esnek promosyon seçenekleri sunuyor. 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.