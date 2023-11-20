Karadeniz'e dev yüzer platform geliyor! Ham gaz, denizin ortasında işlenecek
Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı boru hatlarıyla karaya çıkaran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), şimdi de gazı denizin ortasında işlemek için 4 futbol sahası büyüklüğündeki bir platform gemisi satın aldı.
Giriş Tarihi: 20.11.2023
06:40
Brezilya'dan satın alınan ve donanımlarının modernize edilmesi için Singapur'da bulunan gemi 2025'in haziran ayında Türkiye'ye getirilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karadeniz'deki projenin ilk fazı kapsamında 10 milyon metreküp üretime çıkmak için çalışmalarına devam eden TPAO, Sakarya Gaz Sahasından hâlihazırda günlük 4 milyon metreküp gaz üretiyor. İlk fazda üretim sürerken, Faz-2 ile üretim günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.
360 METRE GENİŞLİĞİNDE Faz-2'nin hazırlıklarına başlayan TPAO, önemli bir hamle daha yaptı. Edinilen bilgilere göre; TPAO, Brezilya'dan bir yüzer üretim platformu satın aldı. Platform, Türkiye'nin doğalgaz üretimine dair ihtiyaçlarına göre revize edilmek üzere Singapur'a gönderildi.
Söz konusu platform, 360 metre genişliğinde, diğer bir deyişle yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Yüzer platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gaz, yine denizin ortasında işlenecek ve yeni boru hatlarıyla karaya taşınacak. Faz-1 kapsamında yapılacak 10 milyon metreküp üretimin ardından bu platformla üretim Faz-2 kapsamında 20 milyon metreküpe çıkmış olacak. Gemiye benzeyen platformun bir motoru olmayacak, gemilerle çekilerek Türkiye'ye getirilecek.
YAŞAM ALANI OLACAK Platform, sadece ham gazı denizde işlemekle kalmayacak. Platformda, üzerinde görev alacak teknik personelin yaşaması için de her türlü yaşam alanı bulunacak. Platform kullanılmaya başlanırken yurt dışından uzman ekipler getirilecek. Norveç'ten gelecek olan bu uzman ekipler, Türk ekiplere eğitim de verecek.