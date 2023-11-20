Karadeniz’e dev yüzer platform geliyor! Ham gaz, denizin ortasında işlenecek

Söz konusu platform, 360 metre genişliğinde, diğer bir deyişle yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Yüzer platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gaz, yine denizin ortasında işlenecek ve yeni boru hatlarıyla karaya taşınacak. Faz-1 kapsamında yapılacak 10 milyon metreküp üretimin ardından bu platformla üretim Faz-2 kapsamında 20 milyon metreküpe çıkmış olacak. Gemiye benzeyen platformun bir motoru olmayacak, gemilerle çekilerek Türkiye'ye getirilecek.