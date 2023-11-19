%68 zam hesapları değiştirdi! Emekliye %5’lik ek kazanç+10 puanlık refah payı hesaplandı! SSK, Bağ-Kur’luya 5 haneli maaş geliyor! 7.500, 8.500, 9.500 TL...

2024 Ocak ayındaki zamlara dair merakla bekleyiş sürerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan zam tahminleri dikkat çekiyor. Şu an itibariyle memurlar ve memur emeklileri, yüzde 15'lik artışa ek olarak 2023 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verilerini bekliyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024 Ocak ayında yüzde 15'in üzerinde bir zam oranıyla karşılaşabilecekleri tahmin ediliyor. Bu durum, emekliler arasında mali bir rahatlama sağlama potansiyeli taşırken, aynı zamanda memurlar arasındaki beklentileri de artırıyor. Peki emekli maaşları 2024'te ne kadar artacak?