%68 zam hesapları değiştirdi! Emekliye %5'lik ek kazanç+10 puanlık refah payı hesaplandı! SSK, Bağ-Kur'luya 5 haneli maaş geliyor! 7.500, 8.500, 9.500 TL...
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ortaya çıkan yeni TÜFE tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar arasındaki enflasyon zammındaki potansiyel artışı gündeme getiriyor. Tahminlere göre, 2024 Ocak ayındaki enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 39.62'yi, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 51.47'yi bulabilir. Bu rakamlar, emeklilerin ve memurların alacakları zam oranlarının, önceki tahminlerden daha yüksek bir enflasyon ortamında şekillenebileceğini işaret ediyor. İşte yeni Ocak zamlı maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 19.11.2023
20:48 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
20:48
2024 Ocak ayındaki zamlara dair merakla bekleyiş sürerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan zam tahminleri dikkat çekiyor. Şu an itibariyle memurlar ve memur emeklileri, yüzde 15'lik artışa ek olarak 2023 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verilerini bekliyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024 Ocak ayında yüzde 15'in üzerinde bir zam oranıyla karşılaşabilecekleri tahmin ediliyor. Bu durum, emekliler arasında mali bir rahatlama sağlama potansiyeli taşırken, aynı zamanda memurlar arasındaki beklentileri de artırıyor. Peki emekli maaşları 2024'te ne kadar artacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 15'lik artışa eklenecek farkı görmek için 2023 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerini bekliyor. Şu ana kadar 4 veri belli olurken, artışlara ilişkin ipuçları da geliyor. Son ipucu Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'yle geldi.
YENİ ZAMLI TABLO GELDİ!
Bir önceki ankette yüzde 68.01 olan 2023 yıl sonu enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 67.23'e geriledi. Bu tahmine göre; yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 39.62 olarak gerçekleşecek. Ocak'ta 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da bu durumda yüzde 49.62 olacak.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE ZAM HESABI
2023 yılı enflasyon tahmini: % 67.23
2023 yılı ikinci 6 aylık enflasyonu: % 39.62
Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı: % 31.72
Memur ve memur emeklisi Ocak ayı zam oranı: % 51.47
EK İYİLEŞTİRME VAR MI?
Ocak zamları 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Ancak emeklilere ayrıca bir iyileştirme yapılması bekleniyor. Bu kapsamda emeklilerin zam oranının refah payı ile artırılması gündemde. Eklenecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor.