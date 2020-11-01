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Emekliye görülmemiş zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...
SSK-SGK ve Bağkur emeklileri Ocak ayında yapılacak zam için meraklı bekleyişini sürdürüyor. Temmuz ve Ocak aylarında ortaya çıkan enflasyon oranına göre maaşlara yapılacak zam miktarı belli olacak. 2021 yılına sayılı günler kala emekliler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Emeklilerin her ay maaş tutarlarına ek olarak aldığı yüzde 4-5 oranında yapılan ödemenin zamlanması bekleniyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak ayında tüm ödeme tutarlarında yeni düzenlemeye gidilecek. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...
Giriş Tarihi: 01.11.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 16:38
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