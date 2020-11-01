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Haberler Galeri Emekliye görülmemiş zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

Emekliye görülmemiş zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

SSK-SGK ve Bağkur emeklileri Ocak ayında yapılacak zam için meraklı bekleyişini sürdürüyor. Temmuz ve Ocak aylarında ortaya çıkan enflasyon oranına göre maaşlara yapılacak zam miktarı belli olacak. 2021 yılına sayılı günler kala emekliler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Emeklilerin her ay maaş tutarlarına ek olarak aldığı yüzde 4-5 oranında yapılan ödemenin zamlanması bekleniyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak ayında tüm ödeme tutarlarında yeni düzenlemeye gidilecek. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

Giriş Tarihi: 01.11.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 16:38
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Emekliye görülmemiş zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için beklentiler sürüyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşlarında zam sonrası artış olacak. Yılda iki kez enflasyon miktarına göre emekli maaşlarına zam uygulanıyor. Ekonomi uzmanları emeklinin maaş beklentisi yönünde değerlendirmelerini paylaşmayı sürdürüyor. Tüm gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Ek ödemeler 2 bin 748 rakamını gördü. Milyonlarca emekli maaş ve ek ödemenin yanı sıra yılda iki kez promosyon desteği de alıyor. Yeni zam oranlarıyla birlikte en düşük emekli maaşında da artış olacak. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye görülmemiş zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

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Emekliye görülmemiş zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

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Emekliye görülmemiş zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

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Emekliye görülmemiş zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

DOKTORA ZAM

Memur maaş katsayısı yüzde 4.68 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayan doktorlarda 2 bin 101, uzman doktorlarda ise 2 bin 748 liraya çıkacak.