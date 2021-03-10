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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Uygulama devreye sokuldu! 15 günden sonra... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Uygulama devreye sokuldu! 15 günden sonra...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Uygulama devreye sokuldu. Vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi bakanlık tarafından duyuruldu. Artık uygulama e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Borçlar sistem üzerinden kontrol edilebilecek. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) borç ve bilgilendirme hizmeti başladı. Araç sahibi olan vatandaşlara ilgilendiren gelişmeye göre, 15 gün sonunda ödenmeyen ücretlere gelen zamın önüne geçilmiş olacak.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 17:02
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika gelişmesi bakanlık tarafından devreye sokuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, HGS ve OGS bakiyesi yeterli olmadığı süreçte ihlal yapan vatandaşları korumak amacıyla bilgilendirme uygulaması devreye sokuldu. Vatandaşlar, e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulama ile 'Araçlarım' bölümüne girerek HGS ve OGS borç ve bilgilendirme hizmetinden yararlanarak, cezanın katlanmasının önüne geçmiş olacak. Uygulamanın detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, zaman zaman vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) bakiyesi yeterli olmadığı anlarda yaptıkları ihlalli geçişlerle ilgili araç sahiplerini korumak amaçlı bir bilgilendirme hizmeti başlatıldığını açıkladı.
hlalli geçiş yapan vatandaşların daha önce cezalarla ilgili sorun yaşadıklarını belirten Bakanlık, bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşların e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulama ile "Araçlarım" bölümüne girerek HGS ve OGS borç ve bilgilendirme hizmeti alabileceklerini kaydetti. .
Bakanlık, aynı zamanda bu uygulama ile 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak olan idari para cezalarının önüne de geçilmiş olacağını duyurdu.
VATANDAŞLARIN E-DEVLET BİLGİLERİNİN GÜNCEL OLMASI GEREKİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü, İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde ihlalli geçişlerin sık yaşandığını belirterek, geçiş sonrasında e-Devlet bilgileri güncel olan vatandaşlara 15 gün içerisinde iki kez mail yoluyla ve SMS ile bilgi verileceğini vurguladı.