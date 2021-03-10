Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Uygulama devreye sokuldu! 15 günden sonra...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika gelişmesi bakanlık tarafından devreye sokuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, HGS ve OGS bakiyesi yeterli olmadığı süreçte ihlal yapan vatandaşları korumak amacıyla bilgilendirme uygulaması devreye sokuldu. Vatandaşlar, e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulama ile 'Araçlarım' bölümüne girerek HGS ve OGS borç ve bilgilendirme hizmetinden yararlanarak, cezanın katlanmasının önüne geçmiş olacak. Uygulamanın detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...