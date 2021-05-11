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İstanbullular dikkat! 380 TL taksitle ev fırsatı sunuldu! TOKİ İstanbul ev kampanyası başvuru nasıl yapılır?

İstanbul ucuz ev kampanyaları yakından takip ediliyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, İstanbul'da 4 yeni proje için başvuruların başladığını duyurdu. İhale yoluyla satışa çıkacak projelerde taksitler 380 TL'den başlıyor. TOKİ İstanbul kampanyaları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 TOKİ İstanbul ev kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:57
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İstanbullular dikkat! 380 TL taksitle ev fırsatı sunuldu! TOKİ İstanbul ev kampanyası başvuru nasıl yapılır?

TOKİ İstanbul ev kampanyası başvuru nasıl yapılır? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'a 4 yeni proje için başvuruların başladığını duyurdu. Hali hazırda başvurusu devam eden projelerin taksitleri 380 TL'den başlıyor. İstanbul'un Silivri ilçesindeki projeye ise başvurular bayramdan sonra başlayacak. Peki, 2021 TOKİ İstanbul ev kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbullular dikkat! 380 TL taksitle ev fırsatı sunuldu! TOKİ İstanbul ev kampanyası başvuru nasıl yapılır?

TOKİ tarafından İstanbul'da bu yaz 4 yeni projenin ihalesi gerçekleştirilecek. İhale sonrasında başvuru döneminin açılacağı projelerde kentsel dönüşüm yenileme projeleri de yer alıyor.

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İstanbullular dikkat! 380 TL taksitle ev fırsatı sunuldu! TOKİ İstanbul ev kampanyası başvuru nasıl yapılır?

TOKİ'nin ihaleye çıkacağı ilçeler arasında Kağıthane, Esenler ve Tuzla yer alıyor. Temmuz ve ağustosta gerçekleştirilecek projeyle ilgili detaylar henüz belirlenmedi.

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İstanbullular dikkat! 380 TL taksitle ev fırsatı sunuldu! TOKİ İstanbul ev kampanyası başvuru nasıl yapılır?

HEM KONUT HEM DÜKKAN

- Hürriyet'te yer alan habere göre, Kağıthane İlçesi, Osmanpaşa Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm projesinde 300 konut yer alacak. İhalesi 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30'da e-ihale ile gerçekleştirilecek.

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İstanbullular dikkat! 380 TL taksitle ev fırsatı sunuldu! TOKİ İstanbul ev kampanyası başvuru nasıl yapılır?

- Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 4.Etap 1. Bölge kapsamında 427 konut ve 28 dükkan inşaatı ihaleye çıkarılacak. E-ihale gerçekleştirilecek ihalenin tarihi 30 Temmuz 2021 saat 14.00 olarak belirlendi.