İstanbullular dikkat! 380 TL taksitle ev fırsatı sunuldu! TOKİ İstanbul ev kampanyası başvuru nasıl yapılır?

İstanbul ucuz ev kampanyaları yakından takip ediliyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, İstanbul'da 4 yeni proje için başvuruların başladığını duyurdu. İhale yoluyla satışa çıkacak projelerde taksitler 380 TL'den başlıyor. TOKİ İstanbul kampanyaları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 TOKİ İstanbul ev kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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