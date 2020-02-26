26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ekonomiye ilişkin torba teklifte 22 madde kabul edildi

Meclis'te teklifin 22 maddesi daha kabul edildi. Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 09:38
  • 1
  • 27
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ekonomiye ilişkin torba teklifte 22 madde kabul edildi

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 22 maddesi daha kabul edildi.

  • 2
  • 27
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ekonomiye ilişkin torba teklifte 22 madde kabul edildi

Kabul edilen maddelere göre, aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanacak.

  • 3
  • 27
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ekonomiye ilişkin torba teklifte 22 madde kabul edildi

Faaliyet izni almadan veya faaliyet izin belgesine aykırı olarak düzenleme kapsamındaki yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlar, işletenler, iş yerleri ya da ikametgahlarında bu silahları imal edenler ile bunu kanundaki esaslara aykırı olarak yapanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

  • 4
  • 27
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ekonomiye ilişkin torba teklifte 22 madde kabul edildi

Bu şekilde üretilen yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları satanlar, satışına aracılık edenler, nakledenler, satış amaçlı taşıyanlar, satış amaçlı bulunduranlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar adli para cezası uygulanacak. Satıcılık belgesi olmadan satış yapanlar ile yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan veya ihraç kayıtlı tüfeği yurt içine satanlara da bu cezalar verilecek.

  • 5
  • 27
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ekonomiye ilişkin torba teklifte 22 madde kabul edildi

Tüfek ve tabancaların reklamı, tanıtımı yapılamayacak

Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla ticari reklamı veya tanıtımı yapılamayacak; kullanılmasını özendiren, teşvik eden kampanyalar düzenlenemeyecek. Buna aykırı hareket edenlere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre idari para cezaları mahalli mülki amirce uygulanacak. İdari işleme konu ihlalin tekrar edilmesi halinde idari para cezaları üç katına çıkarılacak.