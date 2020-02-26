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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ekonomiye ilişkin torba teklifte 22 madde kabul edildi
Meclis'te teklifin 22 maddesi daha kabul edildi. Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak.
Giriş Tarihi: 26.02.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 09:38
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