BİZE ULAŞIN
588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
İŞKUR personel alımı ilanları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 81 ilden yapılabilen başvurular sonucunda İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapıyor. Güncel İŞKUR personel alımı ilanlarına göre 54 bin 689 işçi alımı ilanı bulunuyor. Özel sektörde en çok aranan iş kolları ise; beden işçisi, makineci, temizlik görevlisi oldu. İŞKUR'da 588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı dikkat çekiyor. Peki, İŞKUR ilanları kadroları nelerdir? İŞKUR ilanları başvuru şartlarını İŞKUR resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.02.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 09:43
- 1
- 8
588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
- 2
- 8
588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
- 3
- 8
588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
- 4
- 8
588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
- 5
- 8
588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!