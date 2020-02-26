588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!

İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları nelerdir? 2020 yılında da yüzbinlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR'da binlerce ilan bulunuyor. Güncel İŞKUR personel alımı ilanlarına göre 54 bin 689 işçi alımı ilanı bulunuyor. İŞKUR tarafından yılbaşından bu yana 153 bini aşkın kişi işe yerleştirildi. İŞKUR ilanları kadrolarını görüntülemek için İŞKUR resmi internet adresinden ilanları görüntüleyebilir ve başvuru şartlarını öğrenebilirsiniz. İŞKUR özel sektör ilanları arasında en çok beden işçisi, makineci, temizlik görevlisi bulunuyor.