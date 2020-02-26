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588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!

İŞKUR personel alımı ilanları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 81 ilden yapılabilen başvurular sonucunda İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapıyor. Güncel İŞKUR personel alımı ilanlarına göre 54 bin 689 işçi alımı ilanı bulunuyor. Özel sektörde en çok aranan iş kolları ise; beden işçisi, makineci, temizlik görevlisi oldu. İŞKUR'da 588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı dikkat çekiyor. Peki, İŞKUR ilanları kadroları nelerdir? İŞKUR ilanları başvuru şartlarını İŞKUR resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 09:43
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588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!

İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları nelerdir? 2020 yılında da yüzbinlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR'da binlerce ilan bulunuyor. Güncel İŞKUR personel alımı ilanlarına göre 54 bin 689 işçi alımı ilanı bulunuyor. İŞKUR tarafından yılbaşından bu yana 153 bini aşkın kişi işe yerleştirildi. İŞKUR ilanları kadrolarını görüntülemek için İŞKUR resmi internet adresinden ilanları görüntüleyebilir ve başvuru şartlarını öğrenebilirsiniz. İŞKUR özel sektör ilanları arasında en çok beden işçisi, makineci, temizlik görevlisi bulunuyor.

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588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!

İstihdama teşviklerle tam destek verilirken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 153 bin 592 kişiyi işe yerleştirdi.

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588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!

İŞKUR'da halen yaklaşık 54 bin 689 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 9 bin 343 kişiyle beden işçiliği geliyor. Özel sektör; acilen 2 bin 482 makineci (dikiş), bin 657 temizlik görevlisi, bin 640 satış danışmanı, bin 279 konfeksiyon işçisi arıyor.

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588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!

İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

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588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!

İŞKUR İŞ İLANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İŞKUR üzerindeki alımlar Türkiye geneli 81 şehirde yapılacak. Bu kapsamda başvuru şartlarını taşıyan herkes başvuru yapabilecekler. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden gerçekleştirebilirler. İlgili sayfa üzerinde açlan ekranda İŞKUR üyelik bilgileriniz ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz.

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